Удавка "дружбы" на шею НАТО: как Украина отчаянно пытается втянуть Запад в прямой конфликт с Россией

Глава МИД Румынии: "Атаки российских беспилотников не представляют какой-либо прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как острого обострения удалось достичь в укреплении польско-украинской "дружбы" народов, в Киеве, по всей видимости, решили, что не Польшей единой. И с невиданными темпами бросились "укреплять" румыно-украинские отношения. Для чего Киевом были привлечены лучшие силы и тяжелая артиллерия. И все с целью втащить Румынию, как страну НАТО, в прямой конфликт с Россией.

Отношения развиваются по очень крутой спирали. Напомним, после российских ударов по украинским портам на Дунае официальный представитель МИД Украины Олег Николенко объявил, что российские ударные беспилотники прилетели на румынский берег Дуная, где и взорвались на территории страны НАТО.

Наезд на свой берег отбило Минобороны Румынии, заявив, что "атаки беспилотников, проведенные Российской Федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии". Инцидент можно было счесть исчерпанным, но тут на свет Божий, брызгая слюнями раздражения во все стороны, вылез глава МИД Незалежной Дмитро по фамилии Кулеба.

- Мы утверждаем авторитетно с доказательствами, что в Румынию прилетели "Шахеды". Отрицать это бессмысленно, потому что есть фотоподтверждения. В общем, давайте откровенно, есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт, - заявил Кулеба, буквально обвинив Бухарест во вранье и трусости.

Румыны не стерпели, и выпустили на авансцену свою министра иностранных дел Луминицу Одобеску.

- Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но на данный момент это не так, - объяснила она и снова повторила. - Атаки российских беспилотников не представляют какой-либо прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии.

Тут уже и самый тупой и тот, что еще тупее смогли бы понять, что тему пора прикрывать. И, как и в истории с якобы российской ракетой (а на самом деле – украинской) ракетой, упавшей в Польше и убившей двух фермеров, у Киева случился облом. Не удалось втянуть в конфликт Бухарест, как раньше украинцы обломались с Польшей.

Тупей и еще тупее сообразили бы, но у Киева есть экс-ветеринар и бывший рэкетир, ставший секретарем СНБО Алексей Данилов, не сильно поумневший с того времени, когда он перекрашивал бродячих собак, чтобы продать их как породистых. Данилов не упустил случая подтвердить свою репутацию.

- Бухарест надевает чёрные очки и говорит, что не видит прилётов российских дронов по своей территории, - объявил этот "человек-валун", но не ограничился Румынией, а перешел на обвинения всего блока НАТО. - Когда на румынскую территорию случайно или неслучайно залетели иранские и российские "Шахеды", и взорвались там, то НАТО спокойно за всем этим наблюдает и говорит: "Ну, не было такого". Пускай, не было. Таким образом вы можете доиграться до того, что у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное. Это очень опасные примеры.

И даже попытался изобразить из себя сарказм: "Из-за вашего страха перед Россией вы своими пашотными яйцами приведете к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире".

Уж отчитал, так отчитал. НАТО впору сгореть со стыда.

Румыны поняли, что так просто отделаться им уже не удастся. И позвали свой самый главный ресурс.

- Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии, - включился в дискуссию президент Румынии Клаус Йоханнис и, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в его словах, добавил. - Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию

Киев так стремится объяснить румынам, что они трусливые вруны, что дискуссия на этом вряд ли закончится. Кто следующие в этой очереди к трибуне? Зеленский, а после него, учитывая, что Данилов наехал уже и на НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг.

Вполне вероятно, но у Зеленского есть дела поважнее. К нему Блинкен прилетел, как говорят, чтобы сменить настройки организма президента Украины на проведение выборов грядущей весной. Вопрос в том, привез ли Блинкен те самые 5 миллиардов долларов, что просил Зеленский для выборов, или хотя бы обещание выделить их в будущем. Или же приехал дать по шапке и приказ идти на выборы за свои. Но когда Блинкен уедет, то Зеленский вполне может вернуться и объяснить румынам, кто они есть на самом деле. А там после Зеленского может и Столтенберг подтянуться.

И ничего румынам не останется, кроме как признать, что они и есть те самые, какими их называют Кулеба, Данилов и иже с ними. Что, безусловно, укрепит украинско-румынские отношения так, что дальше некуда.

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