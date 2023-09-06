Представлена архитектура деловой программы Российской энергетической недели-2023

Представлена архитектура деловой программы шестого Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2023», который пройдет в ЦВЗ «Манеж» в Москве в период с 11 по 13 октября текущего года.

Как отмечается, главной темой мероприятия будет «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». В программу Форума вошли свыше 30 мероприятий, которые были разбиты на разные тематические блоки.

В нулевой день форума проведут научно-практическую конференцию «Территория энергетического диалога», а в основной программе пройдет деловой завтрак по вопросам развития биржевой магистрали для ТЭК. Завершится эта неделя традиционным Молодежным днем.

«За время своего существования РЭН стал знаковым событием для ведущих представителей ТЭК без преувеличения со всего мира. В этом году площадка Форума сохранит свою актуальность для участников российского рынка, иностранных гостей, экспертов и медиа», — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В рамках форума пройдет вручение международной премии «Глобальная энергия», которую получат за выдающиеся исследования и разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии. Премию «Энергия пера» будут вручать журналистам и обозревателям, освещающим вопросы современной энергетики.

«Эксперты, которых мы по традиции ждем в Москве, обсудят перспективы развития мировой энергетики и те реалии, в которых нам предстоит существовать в ближайшем будущем. Уверен, что Российская энергетическая неделя вновь станет центром притяжения ведущих экспертов отрасли», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Сообщается, что международный форум «Российская энергетическая неделя» традиционно состоится на самом высоком уровне с участием представителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В прошлом году в рамках форума прошло более 70 мероприятий с участием 270 спикеров, а также свыше 3000 участников и представителей СМИ из РФ и 83 стран.