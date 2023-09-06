Оператор «Триколор» опроверг сообщения о требовании демонтировать их спутниковые антенны

Подпись: Жителей хотели напугать принудительной ликвидацией устройств

На сайтах администрации городов Люберцы, Петропавловск-Камчатский, а также Тверской и Липецкой областей появились странные сообщения о срочном демонтаже спутниковых антенн. От жителей требовалось срочно ликвидировать устройства Триколор ТВ. Объяснение было таким: «с целью недопущения перехвата спутникового сигнала вражеским оборудованием и использования полученных данных для корректировки ударов дальнобойного оружия». «Комсомольская правда» выясняла, что сообщения являются фейковыми и доверять им нельзя. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Указывалось, что работа проводится по поручению Правительства РФ и в связи с исследованием Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук. В случае отказа убрать спутниковые антенны жителям пригрозили принудительным демонтажом. График обещали выложить позднее.

Внутри сообщения была размещена гиперссылка на сайт Института РАН, который действительно существует, но никакого исследования там уже не оказалось. В институте сделали официальное заявление, что их сайт был взломан, обнаружено фейковое сообщение и работа сайта приостановлена. Но хакеры пошли дальше - начали взламывать сайты администраций городов и там размещать недостоверную информацию. После обнаружения она была оперативно удалена.

В компании «Триколор» прокомментировали, что угрозы, изложенные в фейковом сообщение, не реальны:

- Приемное оборудование оператора не может быть использовано для любого рода перехвата сигнала или получения каких-либо данных, заявили в «Триколоре».

При этом добавили, что, например, на Дальнем Востоке «Триколор» и вовсе не осуществляет вещание.