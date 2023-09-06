Песков: То, что в органы власти придут участники СВО - абсолютно нормально

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

- Дмитрий Сергеевич, сейчас избирательная кампания, по сути, подходит к завершению, через считанные часы начнется голосование. Как в Кремле, в частности, президент оценивают работу Центризбиркома и, конкретно, Эллы Памфиловой? Учитывая, в том числе, и то, что нынче ничтожно низкий процент отказов в регистрации…

Вот такую тему журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля в среду, 6 августа.

- Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, - ответил Песков. - Сейчас, очевидно, преждевременно давать какие-то оценки. (Выборы в местные органы власти - в воскресенье, 10 сентября. - А.Г.)

- И еще один преждевременный вопрос, извините, - продолжил я. - Такая уникальная ситуация складывается – в местные органы власти впервые баллотируются участники СВО. То есть, там сотни таких ребят, награжденных медалями и орденами. Эта тенденция может сохраниться в дальнейшем - на годы. Вот как в Кремле, в частности, президент Владимир Путин, могут оценить это необычное явление?

- Как должность, - заметил пресс-секретарь. - Это абсолютно нормально и это, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, - она, безусловно, заслуживает самые высокие оценки.

- А на власть - и местную, и верховную,- это может как-то повлиять? На ее работу?

- Посмотрим, здесь трудно что-то прогнозировать, - заявил официальный представитель Кремля. - Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма и мужества, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности.

- Спасибо большое.