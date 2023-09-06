Внучка Гурченко шесть лет не может поделить наследство бабушки с родным отцом

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2017 году не стало единственной дочери Людмилы Марковны Марии, которая в свое время унаследовала от знаменитой матери две квартиры в центре Москвы, дачу и два автомобиля. У Марии остался муж Александр, взрослая дочь Елена и внучка Таисия. Увы, поделить мирно наследство родственникам не удалось. Более того, споры относительно имущества продолжаются до сих пор. В настоящее время, как выяснил KP.RU, Королевым удалось договориться только о продаже дачи Людмилы Гурченко.

Прохор Шаляпин и Елена Королева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я не могу сказать, что мы с отцом помирились, — рассказала KP.RU Елена Королева. — Мы до сих выясняем отношения из-за наследства. Процесс движется очень медленно, и не совсем так, как мне бы хотелось. Пока удалось договориться только на продажу дачи. Сейчас как раз идет оформление документов на земельный участок. Если все будет хорошо, то деньги мы поделим пополам. По квартирам и машинам пока ничего не могу сказать. Боюсь сглазить».

Напомним, что при жизни у Людмилы Марковны, которой не стало в 2011 году, было тайное место, где она восстанавливала силы — двухэтажная дача в деревне Глаголево Московской области. Гурченко довольно долго скрывала этот дом, а после ее смерти Елена Королева провела экскурсию по имениям легендарной актрисы, которые, на удивление, оказались очень скромными.

Фото: Соцсети Прохора Шаляпина

Фото: Соцсети Прохора Шаляпина

Фото: Соцсети Прохора Шаляпина

До смерти Марии Королевой ее муж Александр, дочь Елена и внучка Таисия (которую Елена воспитывает одна) жили в одной квартире, которая когда-то принадлежала родителям Людмилы Марковны. Когда Марии не стало, Александр якобы попросил взрослую дочь съехать, а имущество делить не захотел. Тогда Елене пришлось обратиться в суд. В итоге за шесть лет с момента кончины Марии Королевой почти никаких подвижек не произошло.