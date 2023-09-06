Минобороны России сообщило об отбитых в Работино атаках ВСУ

В Запорожской области отражены четыре атаки. Фото: Александр КОЦ

Перед прилетом в Киев госсекретаря США Блинкена командиры ВСУ старались произвести впечатление, бросали в «мясные» штурмы отборных боевиков, рвались к Работино. Но не вышло. А тут еще Воздушно-Космические силы России, взяли и нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Объект поражен. Цель удара достигнута», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения: на Донецком направлении уничтожено 285 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком свыше 180, на Запорожском до 40, на Купянском до 40, на Краснолиманском до 50, на Херсонском до 65.

Кроме 660 наемников киевского режима наши воины сожгли пять танков, две артиллерийские системы М777 (США), четыре самоходных артиллерийских установки М109 «Paladin» (США), орудие «FH-70» производства Великобритании, самоходку «Krab» польского производства, а также множество другой боевой техники.

Конашенков подчеркнул, что в Вербовке и Работино Запорожской области отражены четыре атаки и «изменений в тактическом положении российских войск нет». Таким образом генерал-лейтенант опровергнул информацию украинских блогеров, где говорится о том, что российские войска оставили населенный пункт Работино.

Также за сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах.

Представитель Минобороны России отметил подразделения противовоздушной обороны, которые за сутки перехватили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и подавили 17 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6426 - беспилотных летательных аппаратов.

435 - зенитных ракетных комплексов.

11696 - танков и других боевых бронированных машин.

1148 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6253 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12749 единиц специальной военной автомобильной техники.