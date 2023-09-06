Украинские соцсети сообщили, что перекрытый Крымский мост вызвал транспортный коллапс

Крымский мост вновь открыли для машин Фото: Юлия МАРКИНА

Перекрытый Крымский мост стал причиной транспортного коллапса в новых регионах, люди жалуются на постоянные пробки в районе Чонгарского моста. Такую информацию распространяет украинский пропагандист Петр Андрющенко и ряд телеграм-каналов. Только к постам приложили фотографии, на которых видны рельсы и силуэт «Азовстали». Это просто случайность или украинские власти выдают желаемое за действительное, чтобы негативно настроить население к российской власти? «Комсомольская правда» решила проверить сообщение и выяснить, что же на самом деле происходит на Крымском мосту. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Любой человек, который проезжал по Крымскому мосту или смотреть официальные новости, скажет, что никаких трамвайных путей там нет. Фото сделаны совсем в другом районе. А что же с движением по мосту? Чаты автомобилистов молчат, никаких постов о пробках нет.

В Telegram-канале оперативных данных о ситуации на Крымском мосту информация обновляется постоянно. По последним данным, движение идет в рабочем режиме, проезд со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет.

Добавим, что 5 сентября автотранспорт действительно временно ограничивали, в целях безопасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие. Их просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Но режим вводился на короткий промежуток времени и не вызвал большого скопления транспорта.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».

Изучив источники, мы пришли к выводу, что информация, распространяемая Андрющенко и украинскими соцсетями, является фейком. Доверяйте только проверенным данным.