Просчет Запада, "ползучий поход гиен" и основной противник России: главное из интервью Сергея Нарышкина

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин озвучил прогноз мирового развития. В интервью журналу «Национальная оборона» он рассказал об основных задачах, которые решает сейчас разведывательное ведомство, а также поделился своим видением того, какие процессы будут преобладать в мире в первой половине нынешнего века. Публикуем наиболее интересные фрагменты этого интервью.

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

- Определяющей тенденцией в военно-политическом плане является дальнейшее ужесточение геополитической конфронтации, давно перешедшей в горячую фазу. Инициатором «повышения ставок» выступает часть западной элиты, готовая не только жертвовать украинским населением, но и ставить на карту благополучие собственных граждан во имя сохранения власти, денег и ложного чувства превосходства. Мотивировано такое поведение, судя по всему, безответственностью, которую «коллективный Запад» приобрел, нападая на протяжении многих лет только на тех, кто заметно слабее и заранее записан в «изгои» однополярного мира.

Но, вознамерившись нанести «военное поражение», а затем и вовсе «расчленить» Россию, наши западные противники просчитались. Это касается, в первую очередь, оценки нашего потенциала. В начале 2022 года мне доводилось, в частности, знакомиться с совершенно фантастическими прогнозами – вплоть до «краха» российской экономики в считанные месяцы в условиях ужесточающихся санкций. Явным анахронизмом в условиях становления многополярного мира оказался и проект «международной изоляции» России.

Как следствие, мы наблюдаем нарастание неопределенности относительно вероятных исходов нынешнего этапа геополитического противоборства. И наряду с этим – укрепление тех сил на мировой арене, которые вместе с Россией стремятся локализовать очаг напряженности и не допустить его превращения в спусковой механизм к тотальному вооруженному конфликту.

О РОЛИ РАЗВЕДКИ

- Директор СВР России является постоянным членом Совета Безопасности, и его участие в этом важном государственном органе не сводится лишь к информационному обеспечению государственного планирования в сфере обеспечения национальной безопасности. СВР на постоянной основе обеспечивает Президента Российской Федерации, высшие органы законодательной и исполнительной власти, иные органы, ведомства и организации разведывательной информацией, необходимой им для принятия как повседневных, так и долгосрочных решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и многих других областях.

Внешняя разведка добывает информацию о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц. В числе основных ее задач – оказание содействия в реализации мероприятий, осуществляемых государством в интересах обеспечения национальной безопасности, создание условий, способствующих успешной реализации внешней политики Российской Федерации, экономическому развитию и научно-техническому прогрессу страны, усилению ее оборонного потенциала.

О «ГЛАВНОМ ПРОТИВНИКЕ»

- Во времена «холодной войны» термин «главный противник» официально применялся и нашими военными, и разведчиками. По итогам Второй мировой войны в роли ведущего в антисоветском «крестовом походе» выступили США. Счет военных баз США за пределами их территории пошел на сотни, американцы инициировали гонку вооружений, милитаризировали не только воды океанов, но и космос. Противоборство двух систем шло в политике, экономике, идеологии, военно-технологической и информационных сферах. Сейчас бы это назвали полномасштабной «гибридной войной».

После распада СССР «главный противник», безосновательно именовавшийся в России «партнером», снова возглавил «ползучий поход» всех разношерстых «гиен» мира против России. Были отброшены все голословные обещания, НАТО устремилось к границам России. Инициировались развал российской экономики, науки, вооруженных сил, культуры, отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда. Нашей стране удалось выйти из этой атаки с честью, укрепить свои позиции. Но по сей день США остаются самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России.

Стали ли «главным противником» России англосаксы в целом? Я не стал бы преувеличивать единство англосаксонских элит и их роль в международной политике, хотя и их недооценка также недопустима. Британская часть уже давно играет ведомую, а не ведущую роль в американо-британском тандеме. Американцы не очень-то считаются со своими союзниками, используя их исключительно в своих интересах.

Вывод может быть таков. К любому противнику надо относиться серьезно, вовремя узнавать о его действиях и планах. Противника надо знать, и в этом состоит одна из важнейших функций нашей внешней разведки.

О КОНТАКТАХ С ЦРУ

- Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер. Профессиональный диалог, в принципе, полезен, в том числе для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между странами. Однако вынужден признать, что нашим американским и другим «визави» даже в таком деловом разговоре с глазу на глаз не удается освободиться от использования идеологических клише. Впрочем, не исключаю, что по мере реализации Россией целей специальной военной операции ситуация может измениться.

Сергей Нарышкин: "К любому противнику надо относиться серьезно, вовремя узнавать о его действиях и планах". Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ПРОГНОЗАХ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

- С уверенностью могу утверждать, что мир будет многополярным. Движение в этом направлении представляет собой естественное развитие системы международных отношений. Мы наблюдаем повсеместное утверждение государствами своего суверенитета, восстановление идентичности, укрепление альтернативных Западу центров силы.

Заметьте, все указанные процессы происходят стихийно, вне рамок какого-либо плана, невзирая на мощное сопротивление слабеющего гегемона. Повернуть этот процесс вспять, заставить народы вновь превратиться в молчаливое большинство, в статистов исторического процесса, возможно, пожалуй, только уничтожив одну половину человечества и до смерти запугав вторую.

Многополярный мир, нравится кому-то это или нет, станет еще более сложным и непредсказуемым. Матрица из многочисленных и разнонаправленных интересов сделает непригодными любые «универсальные стандарты». Этот мир будет поражать разнообразием форм государственного развития, гибкостью в разрешении конфликтных ситуаций, многовекторностью технического и духовного прогресса.

Россия в этом мире будет собой. Самобытной цивилизацией, одним из полюсов в военно-политическом, экономическом и культурном отношении.