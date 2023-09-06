Единственная внучка Гурченко одна воспитывает дочь и делит наследство с отцом: как сложилась судьба Елены Королевой

Елена Королева и Прохор Шаляпин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Королева пришла на премьеру комедии «Праздники», которая прошла 5 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», в компании своего давнего друга Прохора Шаляпина. Прохор сразу дал понять, что никакого романа между ними нет и быть не может. Он просто общаться с Еленой, периодически выводит приятельницу в свет и поддерживает. Напомним, что последние шесть лет Королева пытается поделить наследство легендарной бабушки с отцом. KP.RU узнал, как у Елены дела, и чем она сейчас занимается.

«1 сентября дочка пошла уже в девятый класс. Так что ворвались в учебный процесс, — поделилась с KP.RU Елена. — В будущем я надеюсь, что Таисия поступит во ВГИК и закроет мой гештальт. В свое время я мечтала туда попасть на операторский факультет. Еще дочка интересуется фотографией».

Таисию Королева родила от первого брака, который продлился совсем недолго. По словам Елены, Таисия внешне очень похожа на известную прабабушку. Но, по нашему мнению, Гурченко в молодости (еще до всех операций) больше напоминает сама Елена. Если ей еще похудеть, то будет как две капли воды Людмила Марковна.

Елена Королева и её бабушка в молодости.

На вопрос KP.RU, чем сейчас занимается Королева, она ответила, что работает журналистом, но не сказала где. В прошлом сама Елена не раз признавалась, что никак не трудоустроена и живет на гонорары от съемок в ток-шоу. Ее дочь Таисия, которая однажды пришла вместе с мамой на программу, заявила, что им с трудом хватает денег на еду.

Мужчины у Елены сейчас нет. Был один кавалер, от которого она забеременела в прошлом году, но, увы, случился выкидыш. Да и сам ухажер поспешил ретироваться, как только узнал о беременности подруги.

С родным отцом Александром Королевым Елене пока тоже не удалось наладить отношения. Родственники до сих пор спорят из-за наследства Людмилы Марковны — двух квартир в центре Москвы, двух машин и дачи. Разлад начался в 2017 году, когда умерла дочь Гурченко Мария. Тогда Александр попросил взрослую дочь выехать из квартиры, где они проживали все вместе. Елена это не понравилось, а впоследствии она даже подала в суд на родителя.

«Пока удалось договориться только на продажу дачи, — поделилась с KP.RU Королева. — Сейчас как раз идет оформление документов на земельный участок. Если все будет хорошо, то деньги мы поделим пополам. По квартирам и машинам пока ничего не могу сказать. Боюсь сглазить».

По некоторой информации, обе квартиры сдаются. Однако сама Королева заявляла, что весь доход от сдачи получает ее отец. Александр Королев, в свою очередь, недоумевает, почему его 39-летняя дочь нигде не работает.

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