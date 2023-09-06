СК установил, кто организовал атаки дронов на аэродромы России

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Военным следственным управлением Следственного комитета России заочно предъявлено обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов вооруженных сил Украины полковнику ВСУ Сергею Бурдинюку.

Ему инкриминируется совершение ряда преступлений, которые расследуются по статьям «покушение организованной группой на убийство двух и более лиц», «диверсия» и «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

- Следствием установлено, что Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 «Стриж», которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории России, - уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что диверсии Бурдинюк совершал с помощью беспилотников на военных аэродромах в Рязани, Калужской и Саратовской области. Целями его терактов стали российские военные самолеты, а также специалисты аэродромных служб.

Петренко также добавила, что с 5 сентября 2023 года Бурдинюк объявлен в международный розыск.