Путин пообещал достать леопардов для разведения на Кавказе

Путин пообещал найти леопардов для разведения в России. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Главы государств не только решают важные задачи геополитики, еще они при желании могут помогать международным экопроектам. Вот глава Минприроды Александр Козлов попросил Владимира Путина переговорить с лидерами Ирана и Туркмении по поводу леопардов, а российский лидер и не отказал.

Речь о программе восстановления численности переднеазиатских леопардов. Она стартовала еще в 2007 году после того, как двух самцов Путину подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Через год двух самок привезли из Ирана.

- 14 и 22 июля в дикую природу мы выпустили двух леопардов. Это Ачипсе (девочка) и Чилмас (мальчик). Ачипсе отправили покорять леса Кавказского заповедника, а Чилмас – горы Северной Осетии, - рассказал Козлов.

Министр сообщил, что сейчас в России живет в диких условиях уже двенадцать переднеазиатских леопардов. Это фактически заново заселенный вид, потому что на Северном Кавказе в прошлом почти всех леопардов перебили.

Цель экологов – выпустить в горы 50 леопардов. Этого должно быть достаточно, чтобы хищники смогли сами поддерживать популяцию.

Но ученые столкнулись с проблемой старения.

- Кошки, которых привезли из Ирана и Туркмении, находятся уже в пострепродуктивном возрасте, поэтому нам нужны новые особи. Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы Вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо, - попросил министр.

- Хорошо, - пообещал помочь Путин.

С учетом любви президента к крупным кошачьим, можно быть уверенными, что это не пустые слова. В свое время, Владимир Владимирович много внимания уделил программе возрождения амурского тигра.