В Большом театре простились с солистом оперной труппы Максимом Пастером

Почти 20 лет Максим Пастер служил в труппе главного театра страны. Фото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Максим Пастер, тенор Большого театра, скоропостижно скончался 1 сентября во время отдыха в Махачкале. Почти двадцать лет он служил в труппе главного театра страны, пел русскую оперу на сценах «Ла Скала», Metropolitan. Это был редкий певец и удивительный актер, говорят, лучший Шуйский в «Борисе Годунове». Максим родился в музыкальной семье. Родители - хормейстеры. Его бабушка пела в ансамбле им. Александрова. Дед играл на скрипке.

Внезапная смерть 47-летнего певца оглушила его коллег. Талантливый, яркий, искрометный, украшение каждого спектакля даже в небольшой роли. Многие оперные певцы, знавшие Максима лично, откликнулись постами в соцсетях, в которых написали, что ушел замечательный человек и прекрасный музыкант. Что в таком возрасте профессиональная жизнь только начинается. Какая несправедливая, безвременная кончина. Вспоминали Максима тепло и с любовью: талантливый певец, человек с тонким чувством юмора, красивым тембром и глубоким нутром… Как он строго относился к своему вокалу. Переживал за каждую ноту. Народная артистка России Хибла Герзмава разрыдалась: «Ну, как так? В 47 лет... Обожала Макса, любила всегда! Великий актер был! Потрясающий тенор! Уникальный! Плачу. Вечная память...».

Солистка оперы Ирина Ващенко вспомнила, что Максим был очень грустным, уставшим в последнее время, несмотря на природный артистизм и искрометный юмор… Он умел даже через грусть поднять настроение окружающим.

Неожиданно обнаружилась еще одна проблема. Доставка тела из Махачкалы в Москву и похороны вылились в приличную сумму, которой у матери Максима Пастера не было. Оперный певец Станислав Мостовой рассказал: «Как бы это ужасно ни звучало, внушительные логистические расходы кредитным грузом падают на маму Максима. Насколько мне известно, необходимо около семисот тысяч рублей на последний для Максима билет... Я прошу всех, кому небезразлична эта ситуация, отозваться и помочь». Многие откликнулись, перечислили деньги.

Так что же случилось с Максимом Пастером в Махачкале.

KP.RU позвонили его родным.

- У Максима был наследственный диабет, гипертония. Он худел, потом снова набирал вес. Из-за диабета появлялись трофические язвы на ноге. Он намучился, пел через боль, - рассказала KP.RU мать Максима Пастера Ольга Николаевна. – Ему было очень тяжело, диабет подтачивал здоровье. Ежемесячно уходило 30 тысяч только на лекарства от давления, диабета, трофических язв.

Он поехал с двоюродным братом отдохнуть на Каспийское море, чтобы хотя бы немного отвлечься от своих проблем. А видите, как получилось... Он умер в доме, где они жили: пошел на кухню и внезапно упал. Оторвался тромб. Врачи приехали через три минуты, но было поздно. Сказали, даже если бы всё случилось в больнице, его бы все равно не успели спасти – мгновенная смерть. Страшная болезнь этот диабет. Он разрушает сосуды, весь организм.

Мой муж, отец Максима, умер в 49 лет вследствие диабета. И его отец, дед Максима, тоже рано ушел и тоже причина - диабет. Но Макс ушел раньше их.

Горького, очень тяжело потерять такого прекрасного, талантливого сына. Он был душевный, добрый, щедрый как все толстяки. Всегда приходил всем на помощь. С прекрасным чувством юмора, а как он рассказывал анекдоты... Вспоминаю его и всё время плачу. Хорошо, что остались его записи. Мы будем слушать и вспоминать его божественный голос.

Максима Пастера похоронили на новой территории Домодедовского кладбища.

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