Жители новых регионов активно голосуют. Фото: Избирательная комиссия Херсонской области

Власти новых регионов России принуждают проголосовать на выборах даже граждан с украинскими паспортами. Такую информацию распространяют представители Незалежной через свои каналы. По словам начальника пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, якобы российские власти осознают нежелание жителей новых регионов участвовать в голосовании, поэтому людей заставляют голосовать даже с украинским паспортом, после того как «насильно паспортизировать» население не получилось.

Откуда взялись такие сведения госпожа Гуменюк не объяснила, но «Комсомольская правда» выяснила, что преподнесенная информация искаженная. На самом деле людей не заставляют голосовать, а дают им такую возможность. Проверка фактов проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В новых регионах проходит важное в истории событие – голосование. Жители выбирают депутатов областной Думы и местных советов первого созыва. Досрочный этап продолжается до 7 сентября, а 8,9,10 сентября наступит Единый день голосования. Все это не дает покоя украинским властям, которые активно запускают фейки – то сообщат, что выборы на дому проходят из-за опасности минирования избирательных участков, что не соответствует действительно, то заявят, что выборы будут непрозрачными и нечестными, что в Запорожской области избирателей заставляют голосовать под дулом автомата. Теперь снова объявили о принуждении к голосованию.

На самом деле, все было сделано для удобства жителей регионов, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

- Еще не все жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей успели получить российские паспорта, поэтому они могут добровольно принять участие в голосовании по украинским документам, включая паспорта и ID-карты – объяснил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Он добавил, что такие граждане не собираются уезжать из России и имеют такие же избирательные права, как и люди, которые уже официально стали гражданами РФ.

Официальные телеграм-каналы городов в новых регионах полны видео с избирательных пунктов. Люди открыто говорят, что рады жить в России и готовы сделать свой выбор.

«Вчера было у нас активно, сегодня еще активнее — люди с энтузиазмом идут, голосуют. Людей много, все мирно, стабильно, безопасность обеспечена», — рассказал глава Каховской администрации Херсонской области Павел Филипчук.