Лариса Долина перепела свою коронную песню «Погода в доме» для фильма «Праздники»

Певица Лариса Долина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 6 сентября, состоялась премьера комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым в главных ролях. В прокат картина выйдет 7 сентября. Официальный саундтреком к фильму стала легендарная песня Лариса Долиной, правда, в новой интерпретации — композицию Лариса Александровна исполнила вместе с Иваном Чебановым, известным как CHEBANOV.

Погода в доме – ключевая тема фильма «Праздники», в котором родственники выясняют отношения друг с другом. С виду семья Пыжовых кажется примерной ячейкой общества, но в шкафу у каждого члена семейства свои скелеты. Когда Пыжовы собираются вместе на майские, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают ее только крепче.

Погода в доме – ключевая тема фильма «Праздники», в котором родственники выясняют отношения друг с другом. Фото: кадр из фильма.

Главные роли в фильме исполнили Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов и Сергей Канаев. Закадровый голос рассказчика – Сергей Бурунов.

По словам музыкального продюсера Дмитрия Ланского, они перебрали огромное количество хитов и пришли единогласному мнению, что песня «Погода в доме» и по смыслу и по настроению очень подходит проекту, но нужно было свежее звучание, которым и стал дуэт Ларисы Долиной и CHEBANOV.

Иван Чебанов, известный как CHEBANOV. Фото: Даниил ОПАРИН

«С Ларисой Александровной Долиной я познакомился в эфире одной из телевизионных программ. Вместе мы исполнили два наших хита. Я спел свой трек Lady, а она продолжила песню своим припевом хита «Погода в доме». И нам так понравилась эта версия, что Лариса Александровна пригласила меня выступить дуэтом на ее сольном концерте, а затем стала музыкальным сюрпризом на моем», — рассказал CHEBANOV.

Известно, что Лариса Долина не боится экспериментировать и выступать дуэтом с молодыми артистами. Например, на своем юбилее она исполнила песню вместе со своей крестницей, дочкой Юлии Началовой, Верой Алдониной. А с Иваном Чебановым, по словам Ларисы Александровны, получилось все спонтанно.

«Бывают такие спонтанные ситуации, при которых вдруг понимаешь, что есть другая песня, которая может очень хорошо сочетаться с твоей песней. На мой взгляд, получилось очень симпатично. Мы уже несколько раз исполняли песню на концертах, а теперь появилась замечательная идея, чтобы песня стала саундтреком к фильму «Праздники». Мне очень нравятся такие непредсказуемые истории, которые в будущем станут яркими, неожиданными и интересными. С Иваном очень комфортно работать, он очень музыкальный парень. И я безумно рада, что так все сложилось!», — поделилась Долина.