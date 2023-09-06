Почтили память ушедших и объявили новый репертуар: Театр Вахтангова готов к открытию сезона

Главный режиссер Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий во время сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Директор театра Кирилл Крок и главный режиссёр Анатолий Шульев подвели итоги и поделились планами на будущее. Главным событием прошедшего сезона вне всякого сомнения стало открытие 30 апреля Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе и гала-концерт «Вахтангов. Путь домой», посвящённый этому событию и 140-летию со дня рождения основателя Театра – Евгения Богратионовича. Теперь во Владикавказе есть свой филиал Театра Вахтангова.

Кирилл Крок выступал перед собравшимися словно с кафедры. Ибо, как сказал Гоголь, театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Главное для театра – новые спектакли и премьеры. «Ими мы живем, ими меряем успех и ими отмеряем театральную жизнь, - говорил Кирилл Крок. - В прошлом сезоне наш театр выпустил 10 премьер. Спектакли все очень разные, но каждый из них вызвал огромный зрительский интерес».

26 сентября выходит первая премьера нового сезона - спектакль «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя в постановке Олега Долина. Спектакль выпустят на Симоновской сцене, в нем занята молодежь театра.

24 сентября выходит проект «Приношение Рахманинову» к 150-летию со дня рождения великого композитора: на исторической сцене выступят Юлия Рутберг и Национальный академический оркестр народных инструментов России им.Осипова.

В начале декабря на Основной сцене состоится премьера «Обыкновенного чуда» по пьесе Шварца в постановке режиссёра Ивана Поповски. Ещё одна премьера на исторической сцене намечена на март – это спектакль «Повести Пушкина» в постановке главного режиссёра театра Анатолия Шульева.

На Новой сцене в декабре режиссёр Владислав Наставшев выпустит «Повесть о Сонечке», написанную Мариной Цветаевой под впечатлением её знакомства с Вахтанговым и его студией. В ближайшее время к работе над спектаклем «Пятёрка теннисистам» по Теннесси Уильямсу приступит Эльдар Трамов, а Геннадий Шапошников – над «Севильским цирюльником» Бомарше.

На Симоновской сцене Георгий Долмазян репетирует спектакль «Долгие годы» по одноимённому роману Лоуренс и киносценарию Дельмар «Уступи место завтрашнему дню», а Павел Пархоменко начнёт работу над постановкой под названием «Горький. Рассказы».

На сборе труппы почтили память ушедших коллег - народной артистки СССР Юлии Борисовой, заслуженного артиста России Алексея Кузнецова и режиссёра Светланы Джимбиновой, работавшей в Театре Вахтангова в 1960-1980-е годы.