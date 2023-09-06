«У Казахстана появился исторический шанс для мощного рывка вперёд»

Фото с сайта пресс-службы Посольства РК в РФ

В первый день осени президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат парламента с ежегодным Посланием к народу, которое на этот раз носило название «Экономический курс Справедливого Казахстана». По итогам Послания в посольстве Казахстана в Москве состоялась встреча российских экспертов, которые обсудили основные аспекты, содержавшиеся в речи президента Казахстана, и поделились своими оценками.

«Добродетель умеренности»

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев отметил, что изложенные в Послании президента тезисы имеют сугубо прагматичный характер. В стране меняются подходы к развитию парламентаризма, демонополизации экономики, к межбюджетным отношениям, развитию местного самоуправления. Дипломат напомнил участникам встречи о продвигаемой действующим президентом модели «слышащего государства» и о том, что сегодня на повестку дня выходит построение политической и социально-экономической основы Справедливого Казахстана. Даурен Абаев считает, что современная эпоха характерна огромным количеством информационных потоков, в контексте которых многократно растёт запрос граждан на то, чтобы жить хорошо не в абстрактной перспективе, а «здесь и сейчас».

В ходе «круглого стола» дипломат констатировал, что Россия была и остаётся стратегическим партнёром его страны. В современном Казахстане растёт доля молодёжи, эта отрадная демографическая тенденция будет сохраняться приблизительно до 2030 года. В последнее время в Казахстане было открыто 8 филиалов российских ВУЗов, будут открываться новые, пообещал посол. В Казахстане количество граждан, в том числе молодых, знающих русский язык, «несоизмеримо больше», чем в некоторых соседних странах, подчеркнул Абаев. Это открывает широкие перспективы для сотрудничества в академической сфере.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев. Фото с сайта пресс-службы Посольства РК в РФ

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН, профессор МГИМО, доктор экономических наук Сергей Афонцев выделил три «принципиальных момента» Послания президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поставил «конкретные цели в конкретных сферах». Это экономический выбор. Казахстан своевременно реагирует на новую экономическую географию в контексте новых направлений товарных потоков и нового характера связей с партнёрами. Российский эксперт уверен, что для Казахстана важно проявлять во внешнеэкономической политике «добродетель умеренности», которая заключается в том, чтобы не предпринимать резких шагов, когда на страну оказывается давление, в том числе со стороны тех инвесторов, которые активно взаимодействуют с Казахстаном, отказавшись от взаимодействия с Россией. Сергей Афонцев уверен: от Казахстана не стоит ожидать таких решений на российском направлении, которые не служат национальным интересам страны, при этом эксперт отмечает, что руководство Казахстана продолжает ценить стратегические партнёрские отношения с Россией и надеется, что этот курс останется неизменным. Наконец, российский учёный-экономист считает верным и прагматичным сделанный в Послании президента Казахстана акцент на развитии обрабатывающей промышленности.

Главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни ВШЭ профессор Наталья Зубаревич также отмечает прагматизм Послания президента Токаева. Касаясь частностей, Зубаревич положительно оценила шаги Казахстана, направленные на повышение минимальной заработной платы: это позволило переложить часть нагрузки по развитию страны на бизнес, кроме того, за три года размер минимальной зарплаты в Казахстане удвоился.

«У Казахстана сейчас уникальная ситуация – рост экономики сопровождается ростом рождаемости. Это исторический шанс для мощного рывка вперед», – считает российский эксперт.

Справедливость и прагматичность

Директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин вслед за коллегами отметил в Послании президента Казахстана тренд на отказ от долгосрочных эфемерных целей в пользу конкретных, актуальных задач.

Проректор РАНХиГС называет своевременными затронутые в обращении Касым-Жомарта Токаева темы ответственности государственного управления, энергетической безопасности, доступности водных ресурсов. А также задачу ускорить введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Перская отметила, что в контексте фрагментации миропорядка Послание президента Токаева несёт «большое и обоснованное идеологическое содержание» – оно описывает место Казахстана в мировом сообществе.

В речи Токаева также сформулирована новая модель развития Казахстана – справедливость с одной стороны, с другой – инклюзивность и прагматичность, опора на конкурентные преимущества страны, необходимость выстраивания экономической самодостаточности.

Единство нации жизненно важно для многонационального государства, подчеркнула Виктория Перская. А воспитание толерантности создаёт заслон проявлениям национализма. Российский учёный считает, что в современном в Казахстане растёт влияние европейской ментальности, «особенно в женской среде». Однако необходимо соблюдать баланс между новыми тенденциями и традициями, чтобы избежать дестабилизации общества.

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов признался, что, как правило, ждёт от документов, подобных Посланию президента Казахстана, трёх вещей: акцента на проблемах и вызовах, акцента на видении будущего и акцента на инструментах достижения результатов. Именно последнее, по мнению российского политолога, наиболее полно отражено в речи Касым-Жомарта Токаева перед парламентом Республики Казахстан. Виноградов также отметил «настрой на динамику, который присутствует во всех Посланиях президента Казахстана».

Подводя итоги «круглого стола», его участники выразили надежду на успешную реализацию поставленных в Послании задач. По их мнению, меры по развитию экономики и социальной сферы позволят в текущих непростых геополитических условиях обеспечить качество жизни и рост социального благополучия граждан.