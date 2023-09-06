Гелена Кандель, родная сестра Иосифа Кобзона: Из книги о моем брате я узнала много нового

11 сентября - день рождения Иосифа Давыдовича Фото: Личный архив

30 августа исполнилось 5 лет, как от нас ушёл народный артист СССР, Герой Труда России, многолетний друг нашей газеты Иосиф Кобзон. А 11 сентября - день рождения Иосифа Давыдовича.

Наверное, есть своя логика в том, что именно в этот промежуток времени в Москве, в издательстве АСТ вышла книга, в создании которой приняли участие и мы, журналисты «Комсомольской правды».

А вот что нам рассказала родная сестра Иосифа Кобзона, музыковед Гелена Кандель….

…- Гелена Михайловна, наконец-то нам удалось полистать книгу «Иосиф Кобзон. Мгновения…». Мы так поняли, что она - черно-белая, да, как наша жизнь?

- Нет. Фотографии - цветные. Жизненные!

- Видимо, мы не все пока видели.

- Там снимки идут блоками. Они не отдельно на странице, а по разделам – детство, семья, космонавты и так далее.

- Нас вот что поразило и удивило. В «Мгновениях» - более 70 авторов – это, по сути, весь цвет нашей музыкальной культуры.

Даже вот теряемся, как писать об этом, потому что, если кого-то забудем указать в заметке , могут просто обидеться. Ну, столько имен…

- И, наверное, еще столько же не участвовало. Пока.

Потому что период был такой - весна, лето, когда очень много работы у музыкантов.

Я думаю, что впереди - вторая часть, когда мы уже немножко успокоимся и начнем собирать следующую книгу.

Потому что нет воспоминаний Мацуева, Спивакова, Башмета, многих других – тех музыкантов, с которыми Иосиф работал. Но они пока остались за рамками этого издания, ведь у каждого - какие-то интересные истории.

Я скажу два слова, что это за книга.

Вышло в свет уникальное издание, посвящённое великому певцу и политику Фото: другой источник.

- Да, пожалуйста…

Наташа (Наталья Кобзон-Рапопорт, дочь Иосифа Кобзона - А.Г.) начала ее собирать, практически, сразу…

- То есть, пять лет назад где-то?

- Да. Но люди были настолько ошеломлены случившимся, находились под впечатлением нашей общей трагедии, что они писали, в основном, об этом.

И Наташа расстроилась, и говорит, что - ну, совершенно не тот ключ, который бы мы хотели увидеть, почувствовать.

И тогда она мне сказала – давай попробуй ты.

Я каждому автору, кто писал, позвонила, поговорила и объяснила, что их статья должна быть - как штрих к портрету…

- Да, мы помним тот ваш звонок.

- … И - человек рассказал то, чего, наверное, мы не знаем, но это будет характеризовать Иосифа с какой-то определенной, может быть, с другой стороны.

Потому что, у каждого Иосиф Кобзон - свой.

У кого-то он такой сильный, как его называют - скала, могучая!

И наше телевидение и радио его позиционировали, в основном, как исполнителя патриотической песни. И, практически, никто не слышал романсы, лирику в его исполнении. К сожалению.

Поэтому, порой какое-то однобокое представление складывалось о нем.

А в этой книге каждый рассказывает свою историю - о своём Кобзоне.

Безумно интересно!

Мы тоже не знали очень многого и нам многие его деяния открылись заново. Очень интересная книга.

Вы сказали, что пишут именитые люди – естественно, да, потому что он дружил с космонавтами. Там о нем рассказывают и Леонов, и Терешкова.

Вспоминают художники, которые рисовали его портреты, а в это время с ним беседовали, пытались раскрыть его образ, его душу.

Но писали для книги и просто поклонники, которые следили за творчеством моего брата долгие годы.

Там потрясающе интересная статья Натальи Михайловой.

- О, да, мы обратили внимание.

- Она, к сожалению, не дожила до выхода книги.

Фото: Личный архив

- А мы с ней общались в соцсетях. Знаем, кто это такая.

- Да, она была прикована к креслу и дождалась, что Иосиф приехал с концертом в город Королев, в котором она жила. Наталья описывает, что он спустился со сцены, чтобы с ней поздороваться. Это показывает и его отношение к простым людям.

А для нее он был ее Богом, который помогал жить.

На самом деле, у Иосифа такая энергетика, что, когда он поет, то открываются неизвестные силы в человеке.

- Гелена Михайловна, мы пока не все прочитали. Но то, что видели, - правда, очень интересно. Может быть, это вы нас так настроили, что в книгу о Кобзоне надо - в настоящем времени. Вот как будто он уехал на гастроли просто. И скоро вернётся. Мы старались таким его представить.

- Самая главная задача была - показать, кто он был на самом деле - для каждого из авторов.

Вы ведь писали о своем Кобзоне, правда?

- Да, это так.

- И это не было - общее представление.

Вспоминали не о том, кто и что сказал, а - что и как вы видели своими глазами.

Очень интересно написал Елисеев, который довольно много с Иосифом ездил. Он рассказал об их походе к Папе Римскому. И другие такие интересные эпизоды.

- Гелена Михайловна, а тираж книги - 2000 экземпляров. Это первоначально ведь?

- Да. Пока напечатали 2000. А Наташа заказала еще 1000. То есть, это личный как бы тираж фонда. (Речь о культурном Фонде «Кобзон».)

- То есть, это плюс?

- Да, всего - 3000 экземпляров. Неля (Неля Кобзон, вдова Иосифа Давыдовича. - А.Г.) передала права на издание и продажу издательству АСТ.

Мы будем приходить на презентации, но распространением займутся они, потому что у них уже есть отработанная сеть, известны маршруты.

Для нас самое главное - чтобы читатель мог получить эту книгу. А продаваться она будет по всей России.

- Классно! Спасибо вам.

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