Тайна яйца со дна Тихого океана разгадана самым неожиданным образом: без шпионов не обошлось

В Тихом океане недалеко от Аляски учёные обнаружили "золотое яйцо".

Жили-были дед да баба.

Весьма активно жили, неслабо.

По утрам включали программу «Жить здорово».

Вечером слушали Филиппа Киркорова.

Смотрели «Голос» и ещё аналитику,

Чтоб сечь, как Лавров, мировую политику.

Дед себя развлекал рыбалками.

Баба ходила со скандинавскими палками.

А после, ножом удалив требуху,

Вместе на кухне варили уху.

И была у них дома - правильно - птичка,

Которая снесла золотое яичко

Весом больше, чем она сама.

Бабка от радости сошла с ума.

За сердце держится, пьёт суспензию.

Куковать достало на одну пенсию.

А дед, ощутив долгожданный фарт,

Понёс яичко в местный ломбард.

В глазах замелькали Голландия с Турцией,

Которые славятся проституцией.

Спиннинг с флюорокарбоновой леской

И «Шкода Октавиа» с пневмоподвеской.

Однако в ломбарде за старым сараем

Ему сказали: «Не принимаем.

А вдруг там внутри свинец или олово?»

В итоге решили позвать участкового.

Тот сразу спросил, на деда не глядя:

«Откуда у вас столько золота, дядя?»

Не растерялся наш старенький хроник,

Сказал, что он блогер, причём миллионник.

«Вчера, - мол, - яичницу вечером сфотал,

Выложил в Сеть и вот - заработал».

Его отпустили, стращая тюрьмой.

И дед возвратился к бабке домой

С лицом неудачника жалкого, хворого.

Не стал даже вечером слушать Киркорова.

Курнул самосада, взял с полки аптечку,

Пошебуршил да и лёг на печку.

И тут перед ним та самая птица

Вдруг начала неистово виться.

«Не надо, - мол, - плакать и морщить лицо.

Снесу я вам скоро простое яйцо

С желтком, как обычно (в гнезде возле бани).

Будет не хуже, старик, чем в «Ашане».

Дед, настигаемый микроинсультом,

Швырнул, раскрасневшись, в курицу пультом.

И стал размышлять в папиросном дыму,

Как золото лучше продать и кому.

Тут бабка как прыгнет подобно дракону:

«Яйцо золотое моё! По закону!

Ишь как на курицу кинулся сразу!..

А сам и зерна ей не кинул ни разу!»

Дед не успел заострить даже взгляд,

Как он уже с бабкой в «Пусть говорят».

И в студии деда при полной идиллии

Какие-то люди обвиняют в насилии.

Изъяли яйцо. И с каким-то посланцем

Отправили тайно американцам

(Но только, ребята, об этом молчок,

Как и о том, что в яйце есть жучок).

С ним долго играл в вашингтонском скверике

46-й Президент Америки.

Месяц, полгода, несколько лет...

А потом в самолёте уронил в туалет

Над океаном в районе Аляски.

Упало яйцо и разбилось как в сказке.

P.S. А деду с бабкой дали денег пакет.

И те улетели на остров Пхукет.

Лежат на пляже сейчас, диабетики,

И пьют, хотя вредно, весь день энергетики.

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