Тайна яйца со дна Тихого океана разгадана самым неожиданным образом: без шпионов не обошлось

В Тихом океане недалеко от Аляски учёные обнаружили "золотое яйцо".
Жили-были дед да баба.
Весьма активно жили, неслабо.
По утрам включали программу «Жить здорово».
Вечером слушали Филиппа Киркорова.
Смотрели «Голос» и ещё аналитику,
Чтоб сечь, как Лавров, мировую политику.
Дед себя развлекал рыбалками.
Баба ходила со скандинавскими палками.
А после, ножом удалив требуху,
Вместе на кухне варили уху.
И была у них дома - правильно - птичка,
Которая снесла золотое яичко
Весом больше, чем она сама.
Бабка от радости сошла с ума.
За сердце держится, пьёт суспензию.
Куковать достало на одну пенсию.
А дед, ощутив долгожданный фарт,
Понёс яичко в местный ломбард.
В глазах замелькали Голландия с Турцией,
Которые славятся проституцией.
Спиннинг с флюорокарбоновой леской
И «Шкода Октавиа» с пневмоподвеской.
Однако в ломбарде за старым сараем
Ему сказали: «Не принимаем.
А вдруг там внутри свинец или олово?»
В итоге решили позвать участкового.
Тот сразу спросил, на деда не глядя:
«Откуда у вас столько золота, дядя?»
Не растерялся наш старенький хроник,
Сказал, что он блогер, причём миллионник.
«Вчера, - мол, - яичницу вечером сфотал,
Выложил в Сеть и вот - заработал».
Его отпустили, стращая тюрьмой.
И дед возвратился к бабке домой
С лицом неудачника жалкого, хворого.
Не стал даже вечером слушать Киркорова.
Курнул самосада, взял с полки аптечку,
Пошебуршил да и лёг на печку.
И тут перед ним та самая птица
Вдруг начала неистово виться.
«Не надо, - мол, - плакать и морщить лицо.
Снесу я вам скоро простое яйцо
С желтком, как обычно (в гнезде возле бани).
Будет не хуже, старик, чем в «Ашане».
Дед, настигаемый микроинсультом,
Швырнул, раскрасневшись, в курицу пультом.
И стал размышлять в папиросном дыму,
Как золото лучше продать и кому.
Тут бабка как прыгнет подобно дракону:
«Яйцо золотое моё! По закону!
Ишь как на курицу кинулся сразу!..
А сам и зерна ей не кинул ни разу!»
Дед не успел заострить даже взгляд,
Как он уже с бабкой в «Пусть говорят».
И в студии деда при полной идиллии
Какие-то люди обвиняют в насилии.
Изъяли яйцо. И с каким-то посланцем
Отправили тайно американцам
(Но только, ребята, об этом молчок,
Как и о том, что в яйце есть жучок).
С ним долго играл в вашингтонском скверике
46-й Президент Америки.
Месяц, полгода, несколько лет...
А потом в самолёте уронил в туалет
Над океаном в районе Аляски.
Упало яйцо и разбилось как в сказке.
P.S. А деду с бабкой дали денег пакет.
И те улетели на остров Пхукет.
Лежат на пляже сейчас, диабетики,
И пьют, хотя вредно, весь день энергетики.
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