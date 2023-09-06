Записки киевлянки: Как живут русско-украинские семьи, разделенные и спаяные конфликтом между их странами

В Верховной Раде хотят провести закон по депортации украинцев призывного возраста, которые живут в Европе Фото: EAST NEWS

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Роковые события тягостно влияют на простые человеческие отношения одного, по сути, народа. Сегодня украинская власть уже намерена призывать с ограниченными возможностями здоровья. В список годных, под призыв попадают мужчины с клинически вылеченным туберкулезом, нестабильным психическими расстройствами, эндокринной патологией и даже бессимптомные ВИЧ-инфицированные. Хороша будет ВСУ в бою, когда в окопах начнутся панические атаки и едва вылеченный ВИЧ.

А тут еще и закон хотят провести в Верховной Раде по депортации украинцев призывного возраста, которые живут в Европе. Своих детей украинские депутаты прячут от мобилизации, пока несчастные вдовы и жены пропавших без вести украинцев, пытаются достучаться до своей жестокой власти, выходя на редкие митинги.

«Не будэ там ни якой влады»

Сосед по заброшенной родительской даче Юрий 60-ти лет оказался родом из Крыма. У него там много родни. В том числе и один из родных братьев (всего их трое).

Юрий приехал в Россию за несколько лет до СВО с женой Зоей. Они жили на хуторе Михайловский в Сумской области. Сегодня там остались престарелая теща, шурин и племянники, которых уже призывали в ВСУ.

Зоя, несмотря на то, осела в России с 2014 года, до сих пор говорит на суржике, да и муж ее тоже. Женщина работает на местном рынке, торгует рыбой, и, как многие беженки с Украины, весьма успешна в этой торговле. Зоя – дама суровая, властная и Юре отдыхать не дает. На дачных участках, которые россияне получали еще в шестидесятые годы прошлого века, супруги построили большой кирпичный дом и ведут , большое хозяйство (потому что захватили аж два участка по 6 соток) - разводят уток и кур. А Юра гордится тем, что выращивает кроликов. За политической и военной ситуацией мужчина пристально следит и переживает:

- Война надолго, - рассуждает о геополитике Юра. - Но Зеленского скоро скинут и опять там будет Порошенко. Помяни мое слово.

Фото: REUTERS

Юра подкован, строит политические прогнозы. Он знает о чем говорит - у Юры в Киеве младший брат. Связь с ним оборвалась после 24 февраля 2022 года.

- Нэ будэ там влады ни якой. Украинцы самостийные дуже, да и баднюков много. В этом году в Крым не поехали, - делится семейными делами обрусевший украинец, пока из глубины дачного участка не появляется жена Зоя. Юра тут же с тележкой уходит косить траву для кроликов.

- Юра, а что так мрачно то все? Неужели никаких перспектив? - подначиваю собеседника.

- А ни яких. Кличко что ли там будэ президентом? Нэма там лидера, - авторитетно заключает Юрий.

- И о мире не мечтаете? - спрашиваю у него.

И тут выясняется, что мечта у Юры все таки есть. Прагматичный украинец хочет построить на участке баню, чтоб три брата встретились, и родня Зойкина приехала. И чтоб все сели за один стол, выпили и простили все друг другу по-христиански. А иначе – зачем тогда жить?

Но входит ли примирение или вообще какой бы то ни было даже умозрительный мир в планы президента Украины Зеленского?

«Ленка, ты?»

В прошлом году, возвращалась поздно вечером из филармонии. Неожиданно меня окликнули двое мужчин, примерно моего возраста. Были немного навеселе.

- Ленка, ты? Стой! – крикнули оба в мою сторону, да так, что пришлось остановиться.

Я оказалась не Ленкой, но мы все равно разговорились. И незнакомцы признались, что я похожа на Лену, их подругу - главного художника филармонии, с которой они вместе учились, работали. Они тоже художники и ехали из Москвы с какой-то выставки.

Чтоб поддержать беседу зачем-то ляпнула, что приехала из Киева и теперь вот не могу вернуться назад. На это один из моих новых друзей резко дернул плечом. Оказалось, что его племянник - десантник, выпускник училища ВДВ. Он сейчас в Мариуполе, но связи с ним нет...

Мы стали прощаться, но один двоих мужчин оставил тогда свою визитку. Спустя лишь год с небольшим, решилась позвонила узнать жив ли парень, которого мобилизовали тогда в Мариуполь. И к счастью, оказалось, что тот жив-здоров.

Школьные линейки в метро и песни: «Как убивать москалей»

Тем временем Украинские дети пошли в школы. В Харькове и Киеве торжественные линейки прошли в том числе и в метро.

А в канун первого сентября в Донецке погибла шестилетняя девочка. Ее убило то ли украинским, то ли американские снарядом. И в это самое время украинские дети получают в подарок «патриотические щоденники (дневники, - с укр.)» с картинками американских и немецких танков, снарядов, с призывами убивать как можно больше русских.

Тем временем Украинские дети пошли в школы Фото: REUTERS

Европа лечить отказывается, Россия даже и не спрашивает

Когда я болела меня лечила молодая доктор по имени Мария. Девушка 24-х лет, настоящей русской красоты и доброй души. Сегодня узнала, что у Маши на Украине погиб отец - кадровый военный. Он пробыл в зоне СВО больше года. Царствие небесное русскому офицеру.

Маша, к слову, лечила и помогала украинским беженцам и переселенцам. Практически все граждане Украины без исключения, на территории России пользуются бесплатной медицинской помощью. Да, это дополнительная нагрузка для врачей, но никто никому ни разу не отказал. Что нельзя сказать о Европе, откуда украинские беженцы едут домой, чтобы сходить к врачу. Израиль, кстати, тоже отказал в предоставлении бесплатных медицинских услуг гражданам Украины.

Фото: REUTERS

Развод. Ты-русская, а значит, враг

На днях рассказали историю молодой женщины-россиянки. Она вышла замуж за харьковчанина. Это было еще до спецоперации. А когда все началось, паре удалось выехать в Голландию (там глава семейства скрылся от призыва). А сейчас – харьковчанин, став «эвропейцем», решил, что русская жена - это обуза и проблема. Подал на развод. Несчастная женщина вернулась с ребенком к родителям, в Россию. Свой поступок, а точнее, предательство украинский уклонист объяснил войной с Россией:

- Вы на нас напали. Ты русская, а значит наш враг, - заявил тот матери своего ребенка.

- Да они там зомби все почти, - прокомментировала грустную лав-стори женщина, которая со мной ей поделилась. Но в ее словах также прозвучал и оптимизм: «Ничего, пелена то у них с глаз спадает уже». Хотелось бы надеяться, что это так.

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