Где в России живут дольше всего и почему: в тройке лидеров оказались Ингушетия, Дагестан и Москва

Продолжительность жизни зависит от многих условий Фото: Shutterstock

Ингушетия, Дагестан и Москва - в этих трех регионах ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ, такой профессиональный термин используют демографы) сейчас самая высокая в стране. Среднероссийский показатель составляет 73,4 года. А у «золотой» тройки он перевалил за 78 лет. Такие данные озвучил на днях глава Минздрава Михаил Мурашко.

Чем объяснить успехи лидеров? Какой опыт стоит перенять для продления жизни в других регионах нашей страны? Об этом мы спросили экспертов.

ТАБАКУ И ВОДКЕ - БОЙ

- Продолжительность жизни зависит от многих условий: образа жизни людей, уровня доходов, здравоохранения, образования, социальной среды в регионе, - говорит ученый-геронтолог, член-корреспондент РАН, ведущий Телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев. - При этом очень существенный вклад в преждевременную смертность вносят курение и злоупотребление крепкими алкогольными напитками. Борьба с такими вредными привычками заметно сказывается на росте продолжительности жизни.

Табак и спирт - основные провокаторы онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, поясняют врачи. Эти две группы болезней убивают больше всего людей в нашей стране. «Каждая третья смерть у представителей мужского пола в возрасте 15-49 лет - следствие злоупотребления алкоголем», - рассказал KP.RU демограф Валерий Юмагузин.

- В кавказских республиках население меньше, чем в среднем по стране, употребляет крепкие спиртные напитки и табак. Такие ограничения во многом связаны с исламской религией и культурными особенностями, - отмечает эксперт по здравоохранению, кандидат медицинских наук Артем Гиль. В первую очередь именно за счет более низкого уровня курения и алкоголизма вырвались в лидеры «рейтинга долгожительства» Ингушетия и Дагестан, соглашается геронтолог Алексей Москалев. Кстати, остальные республики Северо-Кавказского федерального округа тоже обгоняют по продолжительности жизни многие другие регионы России.

Ведите здоровый образ жизни! Фото: Shutterstock

«МОДА» НА ЗОЖ

Несколько лет назад Росстат провел любопытное исследование. Жителей разных регионов расспрашивали об их самочувствии, здоровье, отношении к ЗОЖУ. В итоге определили: где в нашей стране лучшие показатели «приверженности здоровому образу жизни» (см. ниже «Проверь себя»). Расклад такой:

1-е место: Ингушетия - все принципы ЗОЖ соблюдают 37% населения,

2-е место: город федерального значения Севастополь - 26,5%,

3-е место: Северная Осетия-Алания - 20,5%,

4-е место: Татарстан - 18%,

5-е место: Республика Адыгея - 14,5%.

Москва в число лидеров по количеству зожников в этом исследовании не вошла. Однако столица опережает многие регионы по состоянию здравоохранения. Во-первых, здесь налажена эффективная система ранней диагностики серьезных заболеваний, отмечает Алексей Москалев. А чем раньше удается «поймать» рак или сердечно-сосудистые болезни, тем выше шансы на успешное лечение и продление жизни. Во-вторых, в Москве традиционно высокая доступность высокотехнологичной медицинской помощи: сложных операций, современных методов лечения, напоминает Москалев. В то же время сейчас во многих российских регионах открыты новые медицинские центры, развиваются передовые подходы. Медпомощь становится все ближе к «московскому уровню», а кое-где уже ничуть не уступает ему.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Пять принципов ЗОЖ, которые продлевают жизнь

В здравоохранении этот показатель называется «Высокая приверженность здоровому образу жизни».

1. Отказ от курения.

2. Употребление не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно.

3. Ограничение соли: не более 5 г соли в сутки (включая соль в блюдах, съедаемых за день),

4. Физнагрузки не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности (обычная ходьба) либо 75 минут высокоинтенсивным нагрузкам (бег, занятия на тренажерах, плавание быстрым стилем и т.п.).

5. Максимальное ограничение алкоголя (ВОЗ и российский Минздрав рекомендуют полный отказ).

ДИСЦИПЛИНА И АНТИСТРЕССОВЫЕ НАВЫКИ

- Мировая практика показывает: продолжительность жизни дольше там, где население более организованное, дисциплинированное. Важно, чтобы люди вовремя проходили медосмотры и соблюдали рекомендации врачей, - говорит геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Юрий Конев.

И здесь жители кавказских республик опять же впереди. Слово доктора - закон, дисциплина у многих в крови. А еще очень важны уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, умение справляться со стрессами, добавляет эксперт. Тут снова помогает кавказская мудрость. «Одиночество сделает тебя сильнее. Слезы сделают тебя храбрее. Разочарование сделает тебя мудрее» - такие принципы помогают не отчаиваться и держаться на плаву.

В Москве придумали свое «лекарство от депрессий». Различные программы для старшего поколения не только не дают заскучать, но и улучшают здоровье, говорят ученые и врачи. Когда людям не хватает социального взаимодействия, то есть самого простого человеческого общения, это приводит к деградации мозга и сокращает жизнь, предупреждают нейробиологи. Так что организация досуга для людей «серебряного» возраста действительно повышает шансы на долголетие.

Высокогорный воздух дает организму дополнительную адаптацию Фото: Shutterstock

А как насчет горного воздуха?

Традиционно считается, что долгожителей много в горах. Целебную силу часто приписывают местному разреженному воздуху.

- Высокогорный воздух действительно дает организму дополнительную адаптацию, - подтвердила «КП» доктор биологических наук, специалист по персонализированной медицине Анча Баранова. - Вдыхание такого воздуха - своего рода тренировка, которая повышает устойчивость к различным воздействиям в целом (включая стрессы. - Ред.).

Однако значение этой адаптации все же не столь велико, чтобы серьезно повысить шансы на долголетие, считает ученый. «Приоритетную роль играет образ жизни и особенно питание жителей горной местности. Как правило, такие люди едят более здоровую, менее обработанную пищу. Это вносит ключевой вклад в продление жизни», - подчеркивает профессор Баранова.

Что еще нужно для продления жизни

- В государствах и регионах с наибольшей продолжительностью жизни самый низкий уровень ожирения, - отмечает геронтолог Юрий Конев. - Лишний вес вносит большой вклад в развитие хронических заболеваний и повышает риск летальных исходов.

«Нельзя сбрасывать со счетов бедность населения и то, что для большинства регулярное употребление высококалорийной пищи - одно из немногих доступных гедонистических удовольствий», - разводит руками профессор Москалев. Повышение уровня жизни, возможностей для здорового досуга - тоже очень важные условия для долголетия. Кроме того, весомую роль сыграла бы доступная психологическая помощь, добавляет эксперт.

И еще очень важен здоровый сон. Хронический недосып - одна из главных бед современного человека, говорят эксперты. Дефицит сна доказанно сокращает жизнь.

КОНКРЕТНО

Великолепная пятерка

Регионы-лидеры по продолжительности жизни*

- Ингушетия: 78,34 лет

- Дагестан: 78,22

- Москва: 78,17

- Санкт-Петербург: 75,77

- Кабардино-Балкария: 75,51

*Окончательные данные Росстата по итогам 2022 года (цифры за 2023 год пока предварительные и официально не публикуются).

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