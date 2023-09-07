Российские ударные беспилотники около трех часов атаковали Измаильский район Фото: EAST NEWS

Авиаудар накрыл нацистов в Серебрянском лесничестве

Александр Савчук, глава пресс-центра группировки «Центр» заявил, что авиация и артиллерия в Серебрянском лесничестве крепко ударила по боевикам бригады спецназа «Азов»* (запрещенной в России). Под огнем оказались штурмовые отряды 67-й мехбригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения. Выведено из строя более 30 боевиков. В это же время на Краснолиманском направлении на Торском выступе сорваны две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й мехбригад ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы сожжена украинская станция артразведки западного производства. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника у Кировска и Серебрянке. Откомандовались.

Украинским разведчикам не повезло при переправе под Урожайным

Олег Чехов, руководитель пресс-центра группировки «Восток» сообщил, что пресечена попытка разведгруппы ВСУ форсировать реку Мокрые Ялы на Южнодонецком направлении южнее Урожайного. Незадачливые «воины света» отправлены на небеса. В те же сутки наш расчет РСЗО «Смерч» приложился по позициям 31-й мехбригады ВСУ северо-западнее Времевки. Выведена из строя боевая бронемашина, автотехника и десятки боевиков.

В Одессе сгорели портовые объекты и элеваторы при трехчасовой атаке

Олег Кипер, глава администрации Одесской области, признал повреждении при взрывах припортовых и сельхозобъектов. Российские ударные беспилотники около трех часов атаковали Измаильский район, при этом повреждены элеваторы, портовая инфраструктура и административные здания. Ранним утром 6 сентября воздушная тревога с 05:01 была объявлена по всей территории незалежюной. Взрывы были слышны в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины, а также в самой украинской столице. А где же знаменитые Пэтриоты ( можно писать латиницей — итог не изменится)?

Почти три сотни атлетов незалежной наплевали на родину

На сайте Минспорта самостийной обновлен список атлетов, не вернувшихся в страну из-за границы после завершения стартов. Невозвращенцев оказалось 293 штуки. В нем оказались, например, игроки сборной Украины по футболу Анатолий Трубин и Артем Довбик. 22-летний вратарь Трубин из «Шахтера» укатил в португальскую «Бенфику». 26-летний форвард Довбик из «Днепра-1» отчалил в испанскую «Жирону». Все бы ничего — но возвращаться в сборную они не хотят . Показательно, что еще в конце мая в списке фигурировало 236 спортсменов. Там и оставшиеся на Кипре и в Баку футболисты Артем Громов и Владислав Кулач, и баскетболисты Александр Кобец и Андрей Кожемякин. И даже хоккеисты Дмитрий Нименко, Евгений Фадеев и Филипп Пангелов-Юлдашев, успевшие выступить за национальную команду Украины на чемпионате мира-2023 в дивизионе 1B в Таллине— и не вернувшиеся на родину. При том в мае 2022-го спортсменам и тренерам разрешили выезд за границу, где они могут быть непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности турнира. Срок пребывания за границей может быть продлен, если атлеты будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего. Три сотни невозвращенцев на это правило наплевали и помахали незалежной ручкой (ножкой).

8 сентября Совбез ООН рассмотрит итоги референдумов в Новороссии

В пятницу пройдет заседание Совбеза ООН, где обсудят референдумы, прошедших в сентябре 2022-го в Херсонской и Запорожской областях. Заседание по этой теме запросили США и Албания. Докладчиком Вашингтон и Тирана предложили заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Ранее постоянный представитель председательствующей в Совбезе от Албании Ферит Ходжа утверждал, что заседание Совета безопасности ООН по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций, где Россию будет представлять Сергей Лавров. Ждут также Зеленского и Байдена. А что, это вам поможет признать итоги референдумов недействительными?

Берлин шлет Киеву 20 тысяч очков и 10 тысяч зенитных снарядов

Зеленский получил от Шольца десять тысяч снарядов для зенитной САУ Gepard, 32 грузовых и четыре бронеавтомобиля, танковый мостоукладчик Biber, 20 тысяч очков для стрельбы, несколько прицепов и полуприцепов и 26 880 патронов калибра 40 мм. Ранее глава МИДа Германии Анналена Бербок сообщала, что Германия с начала СВО оказала незалежной помощь на 22 миллиарда евро, и ФРГ продолжает «твердо стоять на стороне Украины». Особую твердость обеспечивают поставки очков и полуприцепов.

Курятина из самостийной французам противна

Каролин Коломбье, депутат парламента Франции, заявила, что поставляемая в ЕС, и, в частности, во Францию курятина из Украины противоречит санитарным нормам Пятой республики. Она также бьет по интересам французских аграриев и продовольственному суверенитету страны. В обращении к главе Минсельхоза Франции Марку Фено депутат напомнила, что когда Еврокомиссия открыла европейский рынок для курятины украинского агрохолдинга МХП с полным освобождением от таможенных пошлин — это ударило по многим производителям Старого Света. Каролин Коломбье утверждает: «Группа MХП под руководством украинского олигарха Юрия Косюка производит миллионы тонн домашней птицы. И освобождение их от пошлин ставит под угрозу французскую агроотрасль - домашняя птица на Украине выращивается в условиях, нарушающих все требования и агропродовольственные, санитарные и этические нормы, действующие в Евросоюзе». При том за первый квартал 2023-го импорт свежего мяса в ЕС из Украины увеличился в три раза! Курица — не птица, Украина — не заграница.

Депутатам Рады запретили кататься в Польшу

По данным интернет-портала onet.pl для депутатов Верховной рады введен запрет на поездки в Польшу. Это подтвердил парламентарий, сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий. Который скорбит, что его не выпускают в Польшу из-за тайного распоряжения украинского правительства о запрете выезда туда депутатов. Посол Киева в Варшаве Василий Зварыч объяснил, что украинским депутатам не запрещено ездить в Польшу в служебные командировки - в составе парламентских делегаций в Совет Европы, в НАТО, а также в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран ездить можно.

Полковник ВСУ, направлявший БПЛА на аэродромы России объявлен в розыск

Установлена личность организатора атак украинских дронов на российские военные аэродромы. Следователи СК России в организации атак обвиняют командира 383-го полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ, полковника Сергея Бурденюка. Этот украинский офицер объявлен в международный розыск и заочно арестован. Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, а также в покушении на это преступление. В частности, Бурденюк организовал удар по аэродрому Шайковка в Калужской области в октябре 2022-го. Тогда использовали ударный беспилотник UJ-22 Airborne, он нес взрывчатку и был направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиаэскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Были и другие удары, когда страдали люди и техника. Полковник Бурденюк видит кошмары в своих снах.

Киев вынужден задирать цену на алкоголь

Минэкономики Украины сообщает о подорожании алкоголя. Законопроект опубликован на сайте министерства. Минимальные цены на водку, ликеро-водочные изделия и другие крепкие напитки увеличат как минимум на треть. Розничная цена вырастит на четверть Цены на игристые вина и газированные винные напитки предлагается поднять на 28%, а розничную стоимость винодельческой продукции — на 61-71%. Ну да в украинских условиях остается только глаза залить — за любую цену.

*Запрещенная в России террористическая организация

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Блинкен приехал в Киев «казнить» Зеленского (подробнее)