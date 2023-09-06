Какими получились «Елки-10»: Регина Тодоренко — в дебюте, Галина Польских с Борисом Щербаковым — в доме престарелых

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В наше время с Новым годом ассоциируется не только оливье, мандарины и мычащий Женя Лукашин, но и комедия «Елки», регулярно выходящая на большие экраны, начиная с 2010 года. Да, по понятным причинам в фильме нет Ивана Урганта , Дмитрия Нагиева и Сергея Светлакова. Зато много других известных и талантливых актеров. В фоторепортаже KP.RU — яркие кадры одного из финальных съемочных дней нового фильма, премьера которого состоится 7 декабря.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый фильм будет состоять из четырех новелл, объединенных сквозным сюжетом. Увидят зрители и новых героев, и новых актеров. К примеру, впервые в жизни в большом кино получила роль Регина Тодоренко, бывшая ведущая шоу «Орел и решка» и судья вокального проекта «Маска». Она исполнит роль мамы мальчика по имени Савелий, который, как и другие герои проекта, ждет новогоднего чуда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда дилогии «Горько!» Егор Корешков тоже впервые в «Елках». Ему досталась роль мужа героини Регины Тодоренко — и папы мальчика Савелия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот легенда советского кино Галина Польских попала в дом престарелых. Конечно, в рамках комедии (хотя чего уж тут веселого?). Артистка играет одну из пожилых женщин, коротающую остаток жизни в образцово-показательном социальном учреждении.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с Польских в обитель людей преклонного возраста попал и персонаж Бориса Щербакова — звезды картин «Криминальный квартет», «Валентин и Валентина», «Без срока давности» и др.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А еще в одной из новелл появится и всеми любимый Мухомор — актер Юрий Кузнецов, создавший бессмертный образ начальника Петроградского РУВД Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он же Немец из «Брата», он же Жуков из «Противостояния». В седьмой части франшизы («Елки последние») Юрий Александрович играл Евгения Валентиновича Прохорова, отца Дениса (Антон Богданов).

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