Водонаева в леопарде, а Ручка с сыном: как прошла премьера мелодрамы «У людей так бывает»

Алена Водонаева пришла в смелом наряде Фото: Софья ПОЛУХИНА

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «У людей так бывает», который выйдет в прокат 14 сентября. В ролях оказался «звездный» состав: Екатерина Волкова, Кирилл Кяро, Катерина Шпица, Константин Хабенский и другие. На экране даже появился Владимир Меньшов, умерший в 2021 году.

Перед первым показом актеры, создатели фильма и приглашенные гости прошлись по красной дорожке.

Алена Водонаева Фото: Софья ПОЛУХИНА

Алена Водонаева пришла в смелом наряде: пальто, анималистические колготки и туфли с острыми носами. Этот «шик» контрастирует с образом ее сына на 1 сентября, который сама телеведущая жестко раскритиковала. Она была зла, что он пришел на линейку в несочетающейся одежде и мятой рубахе. Комментировать это Алена отказалась.

Алена Чехова Фото: Софья ПОЛУХИНА

Алена Чехова закрыла глаза на осеннюю прохладу с помощью солнцезащитных очков. Ее образ оказался самым «летним» среди звезд.

Александра Морозова Фото: Софья ПОЛУХИНА

Посетила премьеру и Александра Морозова, довольно в свободной одежде. Это понятно – певица после родов набрала, по ее словам, 20 килограммов, из-за чего в ее сторону полилось много хейта. Однако в последние месяцы ей удалось вернуться к прежней фигуре.

Александра также рассказала, почему не показывает сына в соцсетях:

– Не показываю лицо, так как он пока маленький. Пусть живет в своем радужном мире, – с улыбкой сказала певица.

Михаил Шуфутинский Фото: Софья ПОЛУХИНА

Сейчас, на пике свой сентябрьской популярности, приехал и Михаил Шуфутинский. С журналистами он поделился, что любит выпить с сыном, который, по словам певца, женился на чудесной девушке.

Надежда Ручка Фото: Софья ПОЛУХИНА

Надежда Ручка, участница группы «Блестящие», пришла с неожиданным партнером. Им оказался ее маленький и неунывающий сын, который стал самым юным участником премьеры.

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