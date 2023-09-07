Екатерина и Александр Стриженовы не смогли сдержать слез на крещении американских внуков

Екатерина Стриженова с внуками. Фото: соцсети.

Недавно в семье Екатерины и Александра Стриженовых случилось радостное событие: их старшая дочь Анастасия родила двойню. Ведущая программы «Доброе утро» не устает благодарить наследницу за то счастье, которое она подарила им с мужем.

«Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие!» - писала Екатерина в соцсетях.

Теперь в семье Стриженовых появился еще один повод для радости. Телеведущая рассказала подписчикам, что малышей крестили. Звезда телеэкрана рассекретила имена внуков.

«Знакомьтесь, два новых христианина — Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения - пусть Ангел Хранитель всегда будет рядом!» - написала телеведущая.

Екатерина поделилась снимком сделанным во время таинства. На фото супруги Стриженовы держат на руках близнецов. Счастливые бабушка и дедушка не смогли сдержать слез, ведь это одно из самых важных событий в жизни их внуков.

Екатерина поделилась снимком сделанным во время таинства. Фото: соцсети.

Подписчики поздравили телеведущую и ее супруга с радостным событием. «Храни Господь всю вашу семью! Какие красивые малыши и бабушка с дедушкой! Вы прекрасны»; «Красавцы! Дай Бог долгой счастливой жизни»; «Теперь еще два ангелочка под защитой у Бога! Поздравляю вашу дружную семью»; «Обожаю вашу семью и очень рада такому достойному пополнению! Пусть растут здоровенькими и радуют вас»; «Какое чудо, дай Бог всем такой подарок», - написали фолловеры в комментариях.

Дочь телеведущей и актера Александра Стриженова Анастасия замужем за финансистом Петром Грищенко. Молодые люди поженились в 2013 году. Супруги уехали в США и живут в Нью-Йорке. У пары также есть старший сын Петр, появившийся на свет в 2018 году.

Недавно Екатерина выдала замуж и младшую дочь Александру. В отличие от старшей сестры, эмигрировавшей за океан, Саша Стриженова связывает свое будущее с Россией. Ее муж Антон Чуреков занимает руководящую должность в крупном федеральном проекте. 24-летний супруг Стриженовой является заместителем генерального директора ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы» по науке и инновациям. Это масштабный проект, который реализует МГУ. В декабре прошлого года российское правительство выделило на развитие инфраструктуры научной долины университета 2,78 миллиарда рублей.