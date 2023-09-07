Экс-офицер армии США Крапивник: Америка и Британия могут вступить в конфликт на Украине под прикрытием частей НАТО

Военный эксперт Станислав Крапивник. Фото: Кадр видео

Станислав Крапивник – редкий военный эксперт. Он знает армию США изнутри. Из 51 года 32 он прожил в США. Его семья переехала за океан из Луганска в 1979 году, когда Станиславу было 7 лет. В штатах он закончил школу, получил три диплома о высшем образовании, служил офицером-танкистом и пехотинцем. Был военным советником в Грузии, служил на военных базах в Германии, Македонии и Боснии. Прошел школу ВДВ.

Дослужившись до майора, Крапивник отказался от этого звания и ушел из армии США в 2004-м. Почему? «Во всех планах вероятным противником была Россия, а я не хотел готовиться к войне со своим народом», - объясняет офицер. Позже он работал в крупных нефтегазовых компаниях, с 2010 года представлял их интересы в России. Привез в нашу страну полмиллиарда долларов западных инвестиций.

А в 2014 году Станислав уволился и остался в России. Сейчас он дает комментарии и прогнозы — возможно ли столкновение армий НАТО и России. По его мнению, у американских военных столько проблем, что им вряд ли можно рассчитывать на победу.

ВОЙНА С РОССИЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

- Вы служили в американской армии 11 лет. Когда впервые ощутили, что конец холодной войны и «мир, дружба, жвачка» - это миф?

- Это я помню точно – 1999-й год. Я тогда был капитаном и поступил на службу в оперативную группу штаба 18-го десантного корпуса. И увидел, что во всех планах и сценариях нашим противником считается русская армия. Использовались профили российских генералов, досье на них были очень подробными, включая жен, любовниц и вредные привычки. Видимо, это были данные ЦРУ, которые собирались годами. До того мне не приходилось участвовать в военном планировании, я служил уровнями ниже. Но и тогда на стрельбах мишени изображали русских солдат и русскую технику. Мне казалось, что это случайный атавизм холодной войны. Но, попав в штаб десантного корпуса, я понял, что подготовка к войне с русскими – это стратегическое планирование на самом верхнем уровне.

- Если американская армия начнет напрямую участвовать в конфликте на Украине, как это может выглядеть?

- Сценарии могут быть самые разные. Конечно, американцы в бой один на один против русских не пойдут. Это сейчас трудно представить. Но возможно их участие вместе с англичанами в прикрытии каких-то частей НАТО. К примеру, поляков, если те решатся забрать Львов. Могут устроить что-то вроде инцидента в Тонкинском заливе (1964 год, вьетнамские катера якобы напали на эсминец США «Мэддокс», после чего началась война во Вьетнаме. – Авт). В американском стиле - использовать «фальшивый», то есть чужой флаг, чтобы начать боевые действия.

В этом случае явно будут участвовать те американские части, что сидят сейчас на границе с Россией. 82-я воздушно-десантная дивизия, она в Польше. 101-я воздушно-десантная вертолетная дивизия – в Румынии. Есть еще Первая пехотная и Первая танковая дивизии, они тоже в Польше. Байден уже вызвал из запаса 4 тысячи резервистов, это бригада, она тоже прибудет в Польшу.

Главный вопрос – ограничится ли такое столкновение украинским театром, или перейдет в глобальную фазу. Боюсь, может не ограничиться.

- Кто возьмет верх?

- Трудно спрогнозировать. Но я бы не сказал, что американцы выйдут победителями. Их военная система в глубоком кризисе. Одна из причин в том, что почти 20 лет они воевали в Афганистане и Ираке на уровне бригады. Сейчас пытаются вернуться к уровням дивизий, в том числе тяжелых танковых. Но быстро сделать это невозможно, на такой переход уйдут годы. Люди разучились воевать крупными соединениями, нужно начинать с нуля.

Много проблем принесло и внедрение ЛГБТ, трансгендеров. В пехоту и танковые части начали брать женщин, и им физически сложно там тянуть.

Многие опытные люди ушли из-за экспериментов с прививками — военных в США фактически превратили в подопытных кроликов. В итоге армии не хватает новобранцев. В прошлом году не добрали 24 тысячи. Это две дивизии! Проблемы и с дисциплиной, и с моральным климатом. Дошло до того, что ветераны отговаривают своих детей идти служить. И это при том, что армейские династии в США всегда были самым надежным источником новых бойцов.

«АБРАМСЫ» БУДУТ ГОРЕТЬ НЕ ХУЖЕ

- Много говорят о подготовке ВСУ по натовским стандартам. В чем их плюсы и минусы?

- Нет никаких натовских или российских стандартов. Все армии учатся на своем и чужом опыте. Украинцы применяли какие-то натовские стандарты в своем «контрнаступе»? Этого даже близко не было. Была очень слабая копия, не было ни контроля над воздухом, ни достаточной плотности огня. Они не атаковали силами больше, чем один батальон. Хотя должны были пробивать чужую оборону минимум двумя бригадами – два батальона в каждой идет вперед, по одному – поддерживают.

Инженеры должны были закрыть поля дымом – чтобы не было видно места прорыва. А из-за тяжелой артиллерии никто и голову не должен был поднять. Ничего этого не было, да и не могло быть. За 3-4 месяца невозможно подготовить батальон и тем более бригаду к такой сложной работе, так что результат «контрнаступа» был предрешен.

- Какая роль в армии США отводится понятиям «героизм», «ни шагу назад», «сам погибай, а товарища выручай»?

- На Западе другой подход. В России есть понятие «умирай, но выполняй», а у них – «выполняй или умирай». У американцев и европейцев нет такого понятия, как «стоять до последнего». Когда ты в окружении и кончаются патроны – для них нет ничего постыдного, чтобы сдаться врагу. И на нас они в этом отношении смотрят, как на дикарей. Считают, что стоять до последнего патрона – это признак технологической слабости.

И еще слабостью они считают то, что мы стараемся беречь мирное население. На Западе никогда никто не думал о мирных. Если идет сражение, то сжигать города противника вместе с жителями – это нормально. Если ты не делаешь этого – ты слабак.

- В последние годы США вообще стараются воевать с дистанции - авиацией и ракетами…

- Я бы сказал, в последние лет триста (смеется). США и Британия никогда не были сильны пехотой, зато у них сильны флот и авиация. Они без колебаний сравняли с землей города Японии, Германии, Северных Франции и Италии. А потом на Вьетнам они сбросили больше бомб, чем на Германию.

- Могут ли они применить ту же тактику в нынешнем конфликте?

- Вряд ли получится. Потому что придется воевать против сильной российской ПВО. И наши самолеты, вертолеты не слабее их собственных.

- Техника НАТО уже показала на Украине, что она не чудо-оружие, «Леопарды» и «Бредли» прекрасно горят. А американские танки «Абрамс» покрепче? на полях СВО ждет та же судьба??

- Украине планируют поставить старую модель «Абрамса» - M1. Правда, у нее будет 120 миллиметровая пушка, а не 105, как у оригинала. Но это единственное отличие от древних машин. Броня у «Абрамс» - М1 стальная, это не композитный пирог, как у последних моделей. Так что да, они будут гореть не хуже, чем «Леопарды».

ПРЕПОДНОСЯТ БОИ ЗА РАБОТИНО - КАК ЗА ПРИГОРОД МОСКВЫ

- Как ваши бывшие сослуживцы – офицеры США - относятся к конфликту на Украине? Они готовы идти в бой?

- Я бы не сказал, что весь американский народ рвется воевать. Но если государство развяжет войну, армия пойдет выполнять приказ, здесь не стоит рассчитывать на бунты и складывание оружия. Те, кто служит, зомбированы пропагандой, как и большинство населения. Они с утра до вечера слышат, что у России слабая армия с ломающейся техникой. Им не показывают, что Работино – это маленькая деревушка в далеких степях. Им столкновения за нее преподносят чуть ли не как бои за пригород Москвы.

Сознание американцев следует за главными СМИ страны, а там - абсолютная монополия на информацию. Здравых непредвзятых экспертов не приглашают на большие ток-шоу, потому что они не говорят то, что нужно. А сотни «правильных» генералов и аналитиков читают текст, который им дают.

- Для рядовых граждан США проблемы Украины важны?

- Четверть американцев саму Америку не могут найти на карте. Большинство старается выжить в очень сложной экономике, средний класс тянет от зарплаты до зарплаты. Они черпают информацию из новостей и принимают все за чистую монету.

- Пропаганда ЛГБТ и трансгендеров вызывает у американцев внутренний протест? Или они это поддерживают?

- Протест, конечно, есть – это было хорошо видно во время штурма Капитолия в январе 2021-го. Но люди выступают против внутренней политики, а не внешней. При этом большинство, процентов 60, терпеть не могут гомосексуалистов и трансгендеров, это я точно знаю. Но в Штатах сложилась ситуация, когда никто против этого и рта не раскроет. Потому что мгновенно лишаешься работы и больше ее не найдешь.

Люди выражают протест молча. Они не ходят в рестораны, связанные с ЛГБТ, не смотрят фильмы, не покупают бренды, связанные с этим. Так было, например, с одним сортом пива – его начал рекламировать трансгендер. Продажи обвалились.

- Когда вы уезжали из США, все это уже было?

- Я уехал в 2010-м, а в последний раз был в США в 2018-м. И это было небо и земля! Если раньше еще что-то можно было сказать, то позже настала такая свобода слова, когда свободно только слово в поддержку ЛГБТ. В Колорадо пекарню, отказавшуюся печь торт на свадьбу геев, показательно разорили судами…

ПОЛОВИНА ЭМИГРАНТОВ НЕСУТ ЧУШЬ ПРО ГУЛАГ

- Знаете анекдот про вопрос в анкете: «Бывали ли за границей, и если да, то почему вернулись?». Вы бы как ответили?

- Потому что Россия – моя историческая родина. Моя семья с материнской стороны – это служебный люд еще с Иоанна Грозного. Как православному человеку мне не нравилось жить там, где я в меньшинстве, где мораль катится вниз. Я хотел лучшего будущего для детей.

- Вы из Луганска, который относился к Украине когда вы уезжали в США и когда вернулись. Вы и тогда считали его российским?

- Конечно! Украина - это придуманное Лениным искусственное создание. А Луганск – это Новороссия, коренные русские земли. Я это всегда понимал.

- Как ваши дети и супруга отнеслись к переезду в Россию? У вас трое детей, да?

- Четверо! Младший родился уже здесь. Моя супруга поехала в Америку только из-за меня, она никогда не хотела там жить. Мы познакомились в Тбилиси когда я был там военным советником. В США у нас родилось трое деток. К моменту переезда двум младшим дочкам было 2 года и 8 лет, они адаптировались хорошо. Старшей было 14, она - да, не очень хотела ехать. Но в конце концов освоилась, хотя заскоки у нее бывают, то в одну, то в другую сторону.

- А родители? Папа ваш был диссидентом? Пришлась ему по душе американская жизнь?

- Он был либералом, пока не приехал в Америку. Пять лет мучился, получая американское гражданство. За это время стал очень консервативным. И начал говорить: «В газете «Правда» многое было правдой».

Когда мы решили вернуться в Россию, он искренне надеялся, что мы скоро передумаем и снова переедем в США. Но потом понял, что этого никогда не будет. И в 2020-м они с мамой тоже вернулись в Россию. Папа, правда, до конца сопротивлялся, но мама уговорила. Я ведь их единственный сын. Наши дети - их внуки. Зачем им Америка без нас?

- Для некоторых у нас до сих пор США – земля обетованная? Что их удивит или разочарует, если они там окажутся?

- Ничего не удивит и не разочарует. Потому что они страдают психологическим заболеванием «Американская мечта». Я стараюсь с такими не общаться. Они ничего не слушают, ничему не верят, у них свои сказки в голове. Даже столкнувшись с откровенным расизмом в Америке, они ничего не признают. Лучшая пропаганда против России идет от русских эмигрантов. Если они видят, что жизнь на их бывшей Родине движется вперед, а у них нет, все равно твердят, как в России ужасно. У меня дядя такой. В СССР он был военным медиком, полковником. С 1992-го ни одного дня не был в России, но до сих пор такую ерунду несет американцам! Что коммунисты у власти, весь народ в ГУЛАГЕ, беднота, разруха. Половина русских эмигрантов такие.

- А вам чего больше всего из той жизни не хватает?

- Да все здесь есть. Не хватает друзей, которых пришлось там оставить. Это люди, знавшие меня с детства, их не заменишь. А еще - ну разве несколько блюд кухни, к которым я там привык. Больше ничего.

- А чем зарабатываете на жизнь, если не секрет?

- У меня два бизнеса. Небольшая кофейня и еще я консультирую. Ведь я работал в Москве представителем по закупкам крупной компании, мой опыт востребован. А еще в последний год работаю военным и политическим экспертом.

- Еще вопрос, последний: о чем сейчас мечтаете?

(после продолжительного молчания)

- Вы же не про мир во всем мире спрашиваете? Хотя и такая мечта есть. Больше всего мечтаю надеть мундир российского офицера. Не просто надеть, а стать офицером. Я обращался в Минобороны России, мне сказали: «нет». Но мечта остается. Если конфликт между нашими странами все же случится, я еще успею получить погоны и принести России пользу.