Водителю-санитару полка «Азов»* дали 26 лет тюрьмы за убийства мирных жителей

Константин Сычак получил 26 лет колонии строго режима за убийства мирных граждан в Мариуполе. Фото: Кадр видео

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для назначения приговора водителю-санитару медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины (войсковая часть 3011) Константину Сычаку. Он получил 26 лет колонии строго режима за убийства мирных граждан в Мариуполе.

Следствие выяснило, что в марте 2022 года Сычак, его сослуживцы и другие военнослужащие подразделений ВСУ занимали боевую позицию на территории города Мариуполя под командованием военнослужащего полка «Азов»* (организация запрещена в РФ).

По приказу из автоматического огнестрельного и крупнокалиберного оружия он дважды производил обстрелы автомобилей беженцев, которые пытались выехать из Мариуполя в сторону Донбасса.

«Машины шли с белыми лентами на зеркалах заднего вида и дверях, что указывало на нахождение в них мирных граждан. В первом случае один из мужчин получил ранение, во втором - трое гражданских лиц погибли на месте от огнестрельных ранений», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе предварительного следствия Сычак признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Также Верховный суд Луганской Народной Республики дал 14 лет колонии военнослужащему 115-ой отдельной механизированной бригады (войсковая часть А4053) ВСУ Дину Шиману, который 20 мая 2022 года обстреливал гранатами жилые дома Северодонецка. В результате взрыва и разлета осколков одной из гранат были повреждены квартиры.

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В Донецке заочно осужден командир 27-ой отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпачак, приказавший открыть огонь по гражданской инфраструктуре, в результате которого погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Напомним, 30 декабря 2022 года по приказу Храпача произведены не менее 6 выстрелов из РСЗО М142 «HIMARS» и РСЗО 9К57 «Ураган» по гражданской инфраструктуре – жилому сектору города Донецка.

*запрещенная в России террористическая организация