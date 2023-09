Европа на грани раскола? Впервые страна из НАТО грозит отвернуться от Запада и поддержать Россию

Западные СМИ предупреждают: если на выборах победит Роберт Фицо, Словакия отвернется от Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 сентября в Словакии состоятся парламентские выборы. И сразу два солидных западных издания, британская The Guardian и американская The New York Times, уже включили тревожные пропагандистские сирены: если победит «популист» Роберт Фицо, Словакия отвернется от Украины и станет союзником России! С чего это они так испугались, если дня не проходит без почти молитвенных заклинаний лидеров Запада о «нерушимом единстве» в защите Киева и борьбе с Москвой?

По всем опросам, партия Фицо «Направление - социальная демократия» лидирует в электоральных предпочтениях словаков. И если ей удастся взять верх и сформировать правительство, вот тут-то не просто страхи, а настоящие ужасы встают перед «единым Западом» в полный рост. Ведь что заявляет оппозиционный лидер, в прошлом уже дважды возглавлявший правительство Словакии? В случае прихода к власти он прекратит поставки словацкого оружия на Украину. А ведь на сегодняшний день словаки - настоящие закоперщики в военной помощи Киеву, готовы отдать ему чуть ли не весь свой военный арсенал. Далее. Фицо осуждает санкции против России, причем с самого их начала, он убежден, что они прежде всего бьют по интересам европейцев, в том числе и родных ему словаков. Дополняет картину его открытая критика НАТО, хотя страна в этом блоке числится уже давно и шагала с ним дружно в ногу.

Особая тема, о которой Фицо высказывается предельно резко, - потакание Запада пронацистским силам на Украине. «Западные СМИ открыто говорят о том что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), члены которого — явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи», — приводит слова политика РИА Новости. Сравните это с ухмылкой канцлера Шольца, которому стало смешно, что кто-то говорит о «геноциде на Донбассе». Признать, что в ВСУ воюют фашисты - пока из ведущих политиков в Европе осмелился только Роберт Фицо.

Его политические позиции опираются на настроения большинства граждан страны. Опрос общественного мнения в Восточной и Центральной Европе, проведенный в марте исследовательской группой Globsec из Братиславы, напоминает The New York Times, показал, что только 40 процентов словаков обвиняют Россию в войне на Украине, а 51 процент считают, что либо Украина, либо Запад «ответственен в первую очередь». Для сравнения: в Польше 85 процентов обвиняют Россию, в Чехии - 71 процент. По тому же опросу, 76 процентов словаков решительно выступают против санкций в отношении Москвы, а 69 процентов отвергают военную помощь Украине.

Конечно, предрекать победу Фицо рано. Всякое бывает в западных демократиях, накануне «судьбоносных» выборов. То солидного французского финансиста, собравшегося в президенты, с горничной «застукают», то какие-то мутные счета из банковских глубин на информационной глади всплывают… Против Роберта Фицо в прошлом году прокуратурой было выдвинуто обвинение в создании организованной преступной группы (!), а также угрозах раскрытия налоговой и банковской тайн. Экс-премьера и лидера оппозиции даже собирались заключить под стражу, но все закончилось тогда угрозами. Так что «политические подсечки» против него возможны и сейчас. Скорее всего, правящие прозападные политики как раз лихорадочно сейчас ищут новую «компру» на Фицо, обоснованно полагаясь на помощь в этом деле старших товарищей.

Действительно, с начала СВО и перехода конфронтации Запада с Россией в открытый и агрессивный режим ни в одной стране НАТО/ЕС угроза смены абсолютно проукраинского правительства на противников помощи Украине и антироссийских санкций не была столь реальна. Есть Виктор Орбан в Венгрии, который с самого начала возражал против войны с Россией, но он уже давно находится у власти. На Орбана и смотрели как на исключение - вся Европа шагает в ногу, а этот «оригинал» весь строй портит, но идти вперед хоть не мешает. А вот если появится еще один «оригинал», то это даст основания утверждать, что «тенденция, однако»…

Словакия – маленькая страна, - приводит автор The New York Times слова одного из своих словацких собеседников, но «если вы вытащите из стены хотя бы маленький кирпичик, она может рассыпаться». Понятно, почему западные СМИ так в набат и приударили - обвала «стены» допустить никак нельзя. Ведь все-таки ЕС, кто забыл, это демократия, которая будет защищаться до последнего. Фицо против Запада? Интересно, кто победит?

*запрещенная в России террористическая организация