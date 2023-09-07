ФСБ России задержала украинцев, которые собирали для ВСУ самолеты и вертолеты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте продукции военного назначения. Члены преступной группы также занимались контрабандными поставками комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники в страны Западной Европы.

- Установлено, что преступная группа из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии приобретала в Российской Федерации узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов с целью их последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд вооруженных сил Украины, - сообщили в ФСБ России.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро.

У задержанных изъяты также документальные материалы об участии в организации ремонтно-восстановительных работ украинских военных самолетов и вертолетов.

Отметим, что киевский режим пытается «поднять на крыло» советскую военную технику в странах бывшего социалистического лагеря. Дело в том, что только на ней умеют летать офицеры запаса ВСУ. Но найти для таких старых самолетов и вертолетов комплектующие, чтобы восстановить их до рабочего состоянии можно только на складах в России, а также в странах Средней Азии, где стояли авиационные полки.

Задержанным пока грозит статья за контрабанду военной техники. Фигуранты уголовного дела арестованы Лефортовским районным судом столицы.

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