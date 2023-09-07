Заменят ли витамины с грядки прививку от коронавируса

В преддверии сезона гриппа, имеет смысл подумать о прививке от вирусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Россию приходит сезон ОРВИ. После отпусков и каникул в офисах и школах начинается «перекрестная встреча» всевозможных респираторных вирусов. К тому же и коронавирус вновь поднимает голову, только за начало сентября заболеваемость выросла более чем на 31% по сравнению с летними цифрами. И это еще не начался грипп. Как не попасть в число заболевших и чем лучше поддержать свой иммунитет в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал врач – иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

- Есть простой, но эффективный совет: сейчас масса свежих овощей и фруктов, лучше поддержать организм с их помощью, чем пропивать «баночные» витамины, — говорит врач. – Натуральные витамины лучше усваиваются, а кроме того приятно съесть красивую ягоду и красивый помидор с растительным маслом и лучком. Тут и витамины стадами бегают и отпугивают весь коронавирус.

Нужно ли прививаться от коронавируса? Людям с пониженным иммунитетом, а именно – в пожилом возрасте, или тем, кто принимает лекарства, подавляющие иммунитет, а также людям с аутоиммунными заболеваниями, стоит на эту тему посоветоваться со своим врачом.

В преддверии сезона гриппа, имеет смысл подумать о прививке от этого вируса. Лучше воспользоваться четырехвалентной вакциной, напоминает наш эксперт. Если человек от гриппа раньше не прививался, то для формирования иммунитета потребуется три недели, а если вакцинировался от гриппа регулярно, то достаточно будет и одной недели, считает врач.