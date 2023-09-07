Женщины оказались несчастнее мужчин: психологи назвали причины

Женщины чувствуют себя более несчастными, чем мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавний опрос Американской психологической ассоциации показал, что больше половины женщин, а именно 56%, недовольны тем, как с ними обращаются в обществе. Кроме того, психологи отмечают, что у современных женщин более высокий уровень тревоги и больше сложностей с регуляцией настроения и поведения, таких как депрессия, приступы гнева, одиночество и беспокойный сон. И эти «неполадки» наблюдаются у женщин во многих странах и в разных возрастных группах.

КУДА ПОДЕВАЛАСЬ РАДОСТЬ?

В мировой традиции женщины по-прежнему остаются основными опекунами детей и своих пожилых родственников, а также занимаются управлением домом и семейными делами, что ложится на плечи дам невероятной нагрузкой, особенно в случае, когда нет возможности получить хоть какую-то поддержку извне.

Согласно Британской статистике на работе женщинам тоже приходится несладко: каждые три из пяти дам подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам или словесным оскорблениям в рабочей среде.

Женщинам пришлось особенно туго в период пандемии, помимо работы, заботы о доме и детях, а также – о родственниках, нуждающихся в поддержке, дамы взяли на себя дополнительные обязанности по поддержанию чистоты и безопасности в доме. Правда, психологи отмечают, что женщины намного быстрее восстанавливаются, чем мужчины, особенно если есть доступ к дружескому общению и личностному развитию.

Да, для прекрасного пола социальное общение, выход в свет и болтовня с подружками за чашкой кофе очень важны. В то время как у мужчин социализация, как правило, больше связана с совместной деятельностью. Причем, это может быть и совместны просмотр матча, но обязательно общение за каким-то делом.

ВОТ ЖЕ ОНО, РЯДОМ

Счастье во многом связано с альтруистической деятельностью и с личными смыслами. Так что, как только девушкам удается наладить восстановление своих ресурсов и уделить время заботе о себе, они готовы с радостью делиться своим временем и заботой с другими и работать волонтерами, сестрами милосердия или выбирать иные занятия, связанные с помощью другим.

Так что, научно доказано: женщинам особенно важно уделять время себе! И вот, что поможет на этом пути любви к себе, а потом – и к миру.

ПРАВИЛА ЗАБОТЫ О СЕБЕ

От ассоциации психологов

1. Попробуйте психотерапию

Наличие места, предназначенного только для вас, где вы можете поговорить о том, что вы чувствуете и выразить свои эмоции, важно для психологического благополучия.

Особенно дамам подойдет терапия творческая, а также занятия в женских группах.

2. Соединяйтесь с природой

Недавнее исследование показало, что время, проведенное на природе, особенно полезно для женщин, перенесших травму или болезнь. Тем более, что образ «земли – матери» отражает женскую природу дающей жизнь и питающей.

Поэтому обязательно уделите время для того, чтобы побыть на природе в своих ежедневных или еженедельных планах. Прогулка по пляжу, пробежка по лесу или чтение книги в парке — все это помогает!

3. Двигайтесь

Регулярная физическая активность помогает видеть собственную ценность. Аэробные упражнения особенно полезны с возрастом для здоровья мозга и профилактики деменции. Упражнения с высокой нагрузкой, такие как прыжки и бег, улучшают здоровье костей у женщин среднего возраста, а регулярные умеренные физические упражнения, такие как ходьба, как было доказано, снимают симптомы менопаузы.

4. Сократите употребление алкоголя

Для женщин алкоголь – фактор повышенного риска проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и рак молочной железы. К тому же женщины в два раза чаще, чем мужчины, испытывают тревогу и пьянеют быстрее. Так что сокращение или отказ от алкоголя для дам – очень разумный выбор.