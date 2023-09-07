Минобороны России отбило за сутки 23 атаки штурмовых групп ВСУ

Только за прошедшие сутки в 14 таких атаках было ликвидировано 110 военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении. Фото: Александр КОЦ

Вооруженные формирования киевского режима продолжают тлеть в «мясных» штурмах под огнем тяжелых огнеметов российской армии. Только за прошедшие сутки в 14 таких атаках было ликвидировано 110 военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении.

Украинские националисты пытались прорваться у Вербовое и Работино, где и остались лежать у двух танков и четырех бронемашин. Не помогла им самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

Все это посредственное иностранное вооружение оказалось бесполезным в руках киевского режима.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минообороны России Игорь Конашенков рассказал об обстановке на других участках линии боевого соприкосновения: на Донецком направлении подразделения ВСУ потеряли в девяти атаках более 320 украинских военнослужащих, на Купянском до 55, на Краснолиманском до 60, на Южно-Донецком 180, а на Херсонском до 25.

Кроме 750 наемников киевского режима наши воины ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы и много военной техники ВСУ советского и иностранного производства.

Армейской авиацией и ракетными войсками в Любимовке уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300пс, а в Красное и Новомихайловка полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Артиллерией нашей группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, воины которых перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу «JDAM» и 41 украинский беспилотник ВСУ.

Также несколько беспилотников были сбиты минувшей ночью в Ростовской, Брянской и Московской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6467 - беспилотных летательных аппаратов.

436 - зенитных ракетных комплексов.

11711 - танков и других боевых бронированных машин.

1148 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6274 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12776 - единиц специальной военной автомобильной техники.