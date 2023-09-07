СВР РФ: спецслужбы США готовят покушения на новое руководство Нигера

Генерал Абдурахман Тиани был объявлен новым главой государства Нигер Фото: REUTERS

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила в четверг, что, согласно полученной ею информации, американские спецслужбы разрабатывают план физического уничтожения лидеров временной администрации, пришедшей к власти в Нигере в результате военного переворота. Несмотря на то, что военные, сместившие в июле президента Мохамеда Базума по обвинению в коррупции и фальсификации итогов выборов, пользуются безоговорочной поддержкой большинства населения страны, в Вашингтоне полагают, что Нигер, обладающий запасами стратегического сырья, должен вернуться в орбиту Запада. В противном случае ряд других африканских стран могут также выбрать политику отказа от западного экономического господства и постепенно сформировать собственный геополитический центр силы.

Однако США считают неоправданным "возрождать демократию" в Нигере руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Вашингтон рассчитывает сам прибрать к рукам французское "наследство" в стране. По данным СВР, американцы собираются сделать ставку на физическое устранение лидеров временной администрации, чтобы заменить их затем своими марионетками. Представители американских спец. служб уже обсуждают с партнерами возможных кандидатов на эту роль, намереваясь найти предателей среди лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур, особенно тех, что в свое время прошли спецподготовку в учебных заведениях Пентагона.

В сообщении пресс-бюро СВР отмечается, что в прошлом Соединенные Штаты не раз прибегали к "наведению порядка" в Африке с помощью ликвидации неугодных политиков. ЦРУ было замешено в убийстве лидера Конго Патриса Лумумбы, свержении первого президента Ганы Кваме Нкрумы, приложило руку к аресту и многолетнему заключению в тюрьму Нельсона Манделы в ЮАР.