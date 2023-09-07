Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым

Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым. В Кремле они обсудили развитие региона. Руководитель республики рассказал о борьбе за повышение рождаемости, выполнении оборонзаказа и детских лабораториях для раннего обучения будущих специалистов.

- Спасибо за возможность доложить, как мы работаем в Мордовии, как живём, - с энтузиазмом начал Здунов.

Чиновник первым делом обсудил оборонку. Военные предприятия региона загружены на 100%, поставки увеличились в четыре раза. Здунов сам ездит по заводам, чтобы ни у кого не было сложностей.

В Мордовии уже сейчас делают прицел на развитие отрасли биотехнологий. В планах строительство профильного федерального центра. Минпромторг и Минобр согласовали проект.

- Это позволит нам обеспечить лекарственную безопасность страны. Тем более 16 миллиардов мы за короткий период вложили в фармацевтику, - отметил Здунов.

Но отрасли даже сегодня не хватает рабочих рук. Поэтому в республике запустили школьный образовательный проект.

- Наши фармацевты – крупные предприятия, начиная с садиков, делают лаборатории, где дети изучают профессии: юный биолог, юный химик, лаборант. Такие лаборатории безопасны, опыты проводят с бактериями, с кровью, - рассказал глава региона.

А чтобы и с количеством детей не было проблем, в Мордовии начали бороться с абортами. Республика «вступила в проект по благословению патриарха».

- Очень важно – врачей обучаем: как встречают беременных, как их сопровождают. У нас есть первые тоже результаты: на 42% мы снизили аборты в прошлом году, - доложил Здунов.

Еще в Мордовии самая большая концентрация тюрем. Грех не использовать такое количество потенциальных рабочих.

- И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое по сравнению с другими регионами, - отметил Владимир Владимирович.

- Загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь, - раскрыл секрет успеха глава республики.

В итоге, работу быстро находят не 3% бывших заключенных, как обычно, а 42%.