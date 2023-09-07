«Мы видим прогресс в контрнаступлении», - сказал госсекретарь США, посмотрев на ряды свежих могил солдат ВСУ

Деловую часть своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен начал с совместного вместе с главой МИД Украины Дмитро Кулебой посещения Берковецкого кладбища в Киеве. Фото: REUTERS

Деловую часть своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен начал с совместного вместе с главой МИД Украины Дмитро Кулебой посещения Берковецкого кладбища в Киеве. На нем хоронить прекратили еще в 1986-м, но в ходе российской спецоперации пришлось возобновить захоронения, причем массово.

Кулеба показал, что называется, "товар лицом" стоя с Блинкеном посреди большого поля, сплошь утыканного украинскими флагами, и, судя по всему, Блинкен остался очень доволен увиденным. О чем прямо заявил на пресс-конференции.

- Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень воодушевляет, - с учетом того, что кроме кладбища Блинкен ничего сам не увидел, понятно, что его воодушевили уходящие вдаль ряды могил и воткнутых в них флагов. Впрочем, он не преминул пообещать, что США и дальше будут поддерживать Киев. - Мы хотим убедиться в том, что Украина имеет все необходимое не только для успеха контрнаступления, но и для того, чтобы обеспечить оборонный потенциал на долгосрочную перспективу, чтобы в будущем подобные акты агрессии не повторялись. И мы также намерены продолжать работать с нашими партнерами, пока они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию.

Большой, конечно, вопрос, с чем на Украине хуже – с демократией или с экономикой, но ответ "оба хуже" ни одной из сторон явно не понравился бы. Но на такие мелочи Кулеба размениваться не стал. Ведь "белый господин" по приезду из Вашингтона пообещал дать еще миллиард. Кулебе, в отличие от Паниковского, даже лишний раз просить не пришлось.

- Гулять так гулять, - решил Кулеба и, вполне возможно, что со словами "я угощаю" пригласил после прогулки на свежем кладбищенском воздухе своего американского визави на обед в американский Макдоналдьдс. Не борщ с салом и горилкой предложил из национальной кухни, а американский фастфуд. Который, в отличие от киношных героев, американские чиновники не так, чтобы уж очень уважали. Не самая здоровая пища, как говорят в рекламе, если честно.

Впрочем, сильно разгуляться в Макдональдсе Блинкену не пришлось. Кулеба взял ему порцию картошки фри, а себе – булочку с повидлом со скидкой. Миллиард, конечно, хорошо, но он только в будущем, а тратить пока приходится свои.

То ли повидло в булочке забродило, то ли накануне Кулеба усугубил, но его "пробило" на воспоминания из юношества.

- Когда я был студентом, лучшей едой с бодунища был Макдональдс, – поделился глава украинской дипломатии с руководителем дипломатии американской. Блинкен чуть не подавился картошкой и всплеснул руками.

- Уверен, это было очень редко, – скромно и даже робко предположил Энтони, озираясь по сторонам в поисках помощи. Но Кулебу было не остановить.

- Но я шел в Макдональдс! – повторил он, словно пьяный. – Я покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой лучший завтрак с похмелья!

Блинкен взглянул на Кулебу с опаской и вежливо отметил, что с ним ничего подобного никогда не случалось… и постарался свернуть и без того скромный ужин побыстрее, пока глава МИД Украины не начал вспоминать, как он облегчался в ходе и после попоек. А Дмитро явно был в состоянии и в настроении открыть американскому коллеге новые страницы неизвестной тому реальности. Понятно, что Дмитро пил самозабвенно и беспробудно, неизвестно, протрезвел ли он с тех пор…

Впереди Блинкена ждала встреча с командой Зеленского и им самим, и госсекретарь США явно был рад, что на этих переговорах он и Кулеба сидят по разные стороны стола. Кстати, он заявил, что передаст Киеву "конфискованные", то есть украденные российские активы, но конкретную сумму, не уточнил. Теперь его наверняка будут грызть сомнения, как ими распорядится Кулеба. Не потянет ли его снова в Макдональдс по утрам?