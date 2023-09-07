ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ

ПСБ провел для новых российских регионов выездную бизнес-конференцию «Модель продаж. Клиентский сервис». Мероприятие направлено на дальнейшее развитие банковского обслуживания в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Мероприятие собрало на одной площадке более 200 участников – представителей ПСБ из центрального офиса и отделений банка в новых регионах РФ. В конференции приняли участие первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.

«ПСБ стал первым и главным банком, кто должен был прийти к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Для этого нормальная финансовая инфраструктура критически важна. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше, есть куда расти - и предприятиям, и людям нужны свободные финансовые средства», - обратился Сергей Кириенко к участникам мероприятия.

По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области обладают значительным экономическим потенциалом. Сейчас создаются уникальные возможности для того, чтобы развивать этот потенциал в полной мере.

В ходе дискуссии участники форума обсудили стратегию работы ПСБ в новых регионах, совершенствование обслуживания клиентов – физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса. Для сотрудников банка провели мастер-классы и бизнес-тренинги.

«Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысяч человек», - подчеркнул Петр Фрадков.

Глава ПСБ отметил, что банк и дальше будет работать над повышением качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах России.