Минтруд опроверг слухи о лишении бойцов ЧВК «Вагнер» выплат и льгот

Информация об организованном Минтрудом пересмотре мер социальной поддержки, назначенных бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности Фото: EAST NEWS

По интернету распространяется сообщение о том, что бойцы ЧВК «Вагнер», якобы, лишены льгот и выплат. Что им, опять же якобы, надлежит вернуть деньги. То же относится и к семьям, получившим выплаты за своих погибших близких.

Инициатором фейка стал украинский ресурс dialog.ua, который привел некий "документ" с соответствующим текстом и указанием фамилии главы Минтруда РФ Антона Котякова. Самой подписи на документе нет, но авторы сообщения утверждают, что письмо содержит электронную подпись министра.

В рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации, «Комсомольская правда» выяснила: на самом деле такого документа не существует. Информация о прекращении выплат, лишении льгот и возврате уже полученных денег не соответствуют действительности.

Вот что официально сообщили «Комсомольской правде» в Минтруде.

«Информация об организованном Минтрудом пересмотре мер социальной поддержки, назначенных бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности. Копия письма, распространяемого в сети Интернет – фейк. Документ с таким исходящим номером не существует и никогда не регистрировался в системе электронного документооборота Минтруда. Все ветераны боевых действий, получившие такой статус в ходе специальной военной операции, пользуются установленными законом мерами поддержки».

Впрочем, понять, что сообщение украинского сайта — фальшивка, можно было просто зайдя в раздел документов Минтруда. Там нет этого «письма».

Кроме того, если внимательно проанализировать провокационное сообщение, то в нем можно увидеть много несоответствий законодательству и правилам документооборота.

«Письмо» адресовано «высшим должностным лицам субъектов федерации». То есть губернаторам. Но губернаторы не имеют возможности проводить проверку правомерности каких либо выплат. Этим вопросом занимаются исключительно правоохранительные органы.

Также невозможно приостановить прием заявлений на социальные выплаты «по письму». Процедура предоставления статуса ветерана боевых действий и соответствующих льгот регламентируется федеральным законом «О ветеранах». Внесение любых изменений возможно только посредством правок федерального законодательства. Странно звучит и ссылка на нормы ст. 359 УК России (наемничество). Потому что Уголовный кодекс никаким образом не регламентирует вопросы социальных выплат.

Ветераны боевых действий имеют полное право на все меры поддержки, установленные законодательством РФ.