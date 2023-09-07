В Донецке опровергли сообщения о раздаче сертификатов в салон красоты за участие в выборах

В дни выборов регион накрыла волна фейков

Во время выборов в новых регионах России жителей начали забрасывать фейками. Недавно в соцсетях выложили фото сертификата в салон красоты «Норка» в Донецке. Якобы в обмен на участие в голосовании дарят скидку на депиляцию. Скромно в уголочке стоит логотип «Единой России». Держит «подарок» рука с накрашенными ногтями, а сама обладательница осталась за кадром. «Комсомольская правда» решила проверила, насколько реальна подобная «акция щедрости». Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В первую очередь, ищем указанный салон, потому что адреса на сертификате нет. Оказалось, что заведения с таким названием, да еще и предлагающего услуги депиляции, в Донецке не существует.

Дальше обращаемся в отделение «Единой России», логотип которой поставили на сертификат. Там опровергли причастность к подобной акции и подтвердили, что никакие подарки за участие в выборах не предлагают.

- Эта информация не соответствует действительности. Партия таким не занимается, - прокомментировали в отделении «Единой России».

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что с началом выборов в информационном поле действительно поднялась волна фейков, но доверять можно только официальной информации.

По словам главы избиркома Республики, выборы в ДНР проходят в соответствии с законодательством; никаких сборов подписей в поддержку кандидатов не ведется; избирательный процесс занимает 10 дней для того, чтобы не создавать массовых скоплений людей в условиях боевых действий; проголосовать можно только один раз; сотрудники полиции обеспечивают безопасность членов комиссий и всех, кто принимает участие в голосовании.

Проверка показала, что информация о скидках в обмен на участие в выборах не соответствует действительности и является фейком, распространяемым через украинские телеграм-каналы. Только своих целей по дискредитации выборов авторы сообщений не достигли. Жители Донбасса сами активно участвуют в голосовании и знают, что «Единая Россия» не проводит никаких акций и подобных салонов красоты в Донецке нет.