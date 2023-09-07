Фашисты убили на Донбассе 323 тысячи местных жителей и пленных

Hемецкие нацисты с местными пособниками уничтожили более 174 тысячи мирных советских граждан Фото: EAST NEWS

Специалисты архива ФСБ представили рассекреченные документы о зверствах, которые творили на территории нынешней Донецкой народной республики «достойные» представители третьего рейха вместе с их подпевалами - бандеровцами.

В протоколы допросов 1940-х годов словно видишь карателей 2020-х.

Важно понимать, что и немецких нацистов, и их пособников, совершивших военные преступления, органы советской госбезопасности искали и выводили на чистую воду не только в годы Великой Отечественной, но и после войны. Не имеют срока давности и черные деяния нынешних нацистов.

Директива наркомата внутренних дел «О выявлении среди военнопленных участников совершения зверств» вышла 24 января 1944.

Вычисляли идейных садистов и оперативники подразделений НКВД, а позже КГБ, и контрразведчики «Смерша».

А появилась директива через 4 месяца после того, как в первый месяц горячей осени 1943-го Красная армия очистила от фашистов Сталинскую (Донецкую) область.

Уже потом из разных источников смогли получить страшные цифры: за два года, с 1941-го по 1943-й на временно оккупированном Донбассе немецкие нацисты с местными пособниками уничтожили более 174 тысячи мирных советских граждан, а также почти полторы сотни тысяч наших военнопленных.

Одним из мест, где проводились массовые казни , стала шахта «4-4 бис» в пригороде Сталино.

О том, что творилось в этом жутком месте, признался следователь «команды СД» в Сталино Юрий Щербаков. Его прихватили в январе 1944 года. На одном из допросов этот сознательный русофоб рассказал настоящим следователям следующее:

- В Сталино работала команда СД и «вспомогательная служба» при ней. Она именовалась «Служба безопасности и СД» на генеральный округ Сталино. Были у нее отделения во всех крупных промышленных точках Донбасса . Служба методично истребляла советских граждан. Она действовала по приказам гитлеровского правительства…

Юрий Щербаков признавал, что отвественности они не боялись. Для них никаких законов не было…

- Людей хватали и грузили в спецмашины. Их вывозили на шахту 4-4 бис «Калиновка». Это на окраине Сталино, - рассказал бывший «следователь», - Там расстреливали десятками и сотнями. Тела просто сбрасывали в шахту.

В итоге на дне «Калиновки» оказались останки тысяч и мирных граждан, и пленных. Не только расстрелянных, но и замученных до смерти на допросах в гестапо или задушенных в машинах-«душегубках»…

Щербаков, конечно, не стал скрывать имена тех, кто стоял за массовыми зверствами на Донбассе в начале 1940-х.

Эти имена стоит знать и помнить — их потомки здравствуют в нынешней Германии.

Это начальник «Службы безопасности и СД» на генеральный округ Сталино - оберштурмбаннфюрер Кюртинг. А также его заместители - гауптштурмфюрер Гертиг, оберштурмфюрер Граф, старший инспектор команды СД – штурмфюрер Зиберт….

Многие из тех, кто творил массовые убийства в Сталино, офицеры вермахта и СС также были выявлены. И понесли наказхание.

Прошло уже полтора года после войны, когда октября 1947 года на допросе в одном из лагерей на территории СССР бывший лейтенант вермахта Вольфганг Пауль Леснер рассказал о том, что творилось на Донбассе при немецкой оккупации. И в чем он сам принимал прямое участие.

- 13 октября 1942 года около полудня я получил команда со своей ротой выехать с тремя грузовыми автомашинами в комендатуру города Сталино… - вспоминал Леснер, - Когда прибыли в комендатуру, машины заехали во двор. Во дворе скопились под охраной люди, местные, которых нам приказали расстрелять. Помню, там было 120 человек.

Бывший немецкий офицер рассказал, как привезли и поставили первую партию у шахты.

- Я подошел к пулеметному расчету. По команде капитана Ваера я дал приказ расчету открыть огонь, - без сожаления рассказывал экс-лейтенант вермахта, - Длинными очередями мы расстреляли толпу граждан, стоящих у стены шахтного двора. Я слышал плач, крики. Но пулемет это все заглушил. Остались гора трупов . Повсюду была кровь.

Офицер расстрельной команды не знал, в чем были виноваты эти люди.

Лейтенант Леснер сообщил, что пулеметный расчет под его командой в тот день расстрелял 40 человек. А специальная команда, которой руководил лейтенант Кинд, поспешно сбросила трупы в ствол шахты «4-4» бис… Ставшую братской могилой для тысяч замученных нацистами донбассцев.