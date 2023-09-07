Столичного бизнесмена семь лет считают педофилом из-за фейковой ориентировки в Сети

«КП» отыскала мужчину с ориентировки и узнала, что «в розыске» он уже целых 7 лет.

В соцсетях сразу нескольких регионов России обеспокоенные родители стали распространять ориентировку на некоего педофила, который выслеживает детей у школ и детских садов. В листовке размещено фото мужчины и данные его автомобиля.

«Родители!!! Будьте бдительны и внимательны! В городе объявился педофил! Он выслеживает, когда дети остаются без внимания родителей около школ и детских садов. Предупредите своих детей, племянников, соседских детей. На сегодняшний день о нем имеется следующая информация: Передвигается на RENO DUSTER черного цвета. На вид 40-45 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения».

Пользователи делают репосты и требуют найти злодея... «КП» отыскала мужчину с ориентировки и узнала, что «в розыске» он уже целых 7 лет. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как выяснила «КП», на фото предприниматель из Зеленограда (один из столичных административных округов) Дмитрий. Сейчас ему 46 лет, автомобиль действительно принадлежит ему. И, по его словам, ориентировка гуляет по Сети еще с 2016 года.

- Я, к сожалению, не знаю, кто это сделал. Если бы знал, много бы вопросов задал, - рассказал «КП» Дмитрий. - Одно время – семь лет назад - меня так уже мучили. И сейчас снова пошло. Мне все время звонят какие-то люди, спрашивают, что это такое. Но полиция мне не звонит. Я им еще в 2016 году написал заявление. Силовики сказали, что будут разбираться. И на этом все закончилось. Сейчас мне все это неинтересно уже. Я даже телефон не хочу брать из-за звонков.

У Дмитрия и у самого есть дети. По его словам, в 2016 году эти ориентировки доставили им сильные неудобства.

- Дети с пониманием к этому относятся. Единственное, когда ребенок в школе еще учился, у него спрашивали про все это. А сейчас уже никто не спрашивает. Друзья надо мной, к счастью, не шутят, — делится мужчина. – Но в тот период я напрягся. Если будет систематичная такая атака, я снова напишу заявление в полицию.

К слову, полиция еще в 2017 году комментировала эту ориентировку из Сети. Силовики опровергли причастность мужчины к преступлениям.

- Подобных случаев не зарегистрировано. Не стоит беспокоиться — это фото «гуляет» по сети и периодически появляется, — заявлял тогда руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольштейн.