На Украине все женщины, представляющие профессии, связанные с медициной и фармацевтикой, должны будут встать с 1 октября на воинский учет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие три недели на Украине может произойти мощнейший "драп нах Вестен" из страны. При этом, драпать будут уже не мужики, а женщины. Власти приняли решение о том, что все женщины, представляющие, как минимум, профессии, связанные с медициной и фармацевтикой, должны будут встать с 1 октября на воинский учет в Территориальных центрах комплектования, сиречь, в военкоматах. И им, естественно, будет запрещен выезд за границы Незалежной с этой даты, разве что, по особым разрешениям военкомов.

Это, конечно, полный абзац, хотя украинские парламентарии и делают вид, что не происходит ничего чрезвычайного. Мол, во многих странах все обстоит именно таким образом, поэтому не стоит кипишь поднимать на ровном месте.

Вот только место, как оказалось, совсем даже и не ровное. Разговоры о том, что женщин надо мобилизовать не просто в госпитали и на узлы связи, а также и в другие места тыловых служб и т.д., но и непосредственно на боевые позиции идут в Киеве уже достаточно давно. Так что нынешнее решение – это явно не импровизация, а реализация давно задуманного плана. О чем свидетельствуют, например, заявления депутата ВРУ (до чего же говорящая аббревиатура - !) и представителя президента Зеленского в этой самой ВРУ Фёдора Вениславского. Кстати, это именно он, проверенная "полковая лошадь" политики Зеленского, озвучил инициативы об отмене отсрочек для студентов и абитуриентов, получающих второй образование. Так что тут нет ничего случайного. Впрочем, речь не только про эти свидетельства неизбежной мобилизации женщин на Украине, а потом, вероятно, создания отрядов "Зелеюгенда" из детей и подростков, а также аналога гитлеровского "Фольксштурма" из украинских пенсионеров. Кстати, и пенсии потребуется платить меньшему числу клиентов. Но это дело отдаленного будущего, а ближайшее касается женщин. И тут тоже не только слова.

Можно, например, посмотреть ролик, который сейчас гоняют в Незалежной по всем каналам. Он незатейливо рекламирует службу в ВСУ именно женщин и рассчитан явно не на мужчин. Да и речь в нем идет совсем не о женщинах-врачах.

А как вам прозвучавшее несколько месяцев назад откровение от замминистра обороны Украины Ганны Маляр (это фамилия, но лучше бы она была штукатуром) о том, что Минобороны разработало, приняло и уже заказало специальную униформу для женщин-военных. Дескать, анатомические особенности и прочие нюансы делают неудобным использование женщинами мужской формы. Как похвалилась Ганна, предусмотрительные военные чиновники Незалежной озаботились даже специальной формой для беременных! Про то, что делать на фронте, да и просто в армии беременным ни сама Маляр, ни какой-либо другой штукатур не сказали ни слова.

Как не включили в кадры рекламного ролика его авторы откровения бывшекрасивых молодых украинок, которые записались в ВСУ доброволками, а сейчас остались без рук, без ног, и хорошо, если получили протезы.

Пожалуй, лучше, чем специальная форма для беременных женщин-военнослужащих, которые будут мобилизованы, уже ни что иное об успехах и перспективах украинской армии не скажет.

Но до 1 октября у женщин на Украине еще есть время и возможность, чтобы попытаться спастись. Целых три недели на спасение. Главное – не откладывать.