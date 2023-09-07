Россияне потребовали от сменивших гражданство спортсменов компенсировать деньги, потраченные на их обучение

Вложения государства в спортсменов не маленькие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов приняли решение выступать за сборные других стран. При этом 55 из них представляют олимпийские виды спорта. В связи с этим большинство россиян отметили, что считают справедливым, если уехавшие атлеты компенсируют стране деньги, потраченные на их обучение и воспитание, раз они теперь намерены представлять интересы других государств. Об этом говорят итоги опроса KP.RU.

Так, 52% уверены, что спортсмены должны выплатить компенсации государству, поскольку именно наши тренеры сделали из них профессионалов. Возможно, в других условиях атлеты и не добились бы таких высоких результатов.

«Вложения государства в спортсменов такого уровня не маленькие, пожалуйста, выбор есть. Оплати компенсацию и гуляй. Все как с целевым специалистом в других профессиях», — предлагает участник опроса.

«Это, конечно, личное дело каждого. Но если тебя спортсменом сделал не ты сам, а твоя страна, то если ты переметнулся заграницу - это предательство» - утверждает другой.

Еще 13% уверены, что компенсацию за уехавших спортсменов должно выплатить то государство, чьи интересы теперь представляет атлет. Ведь, в спорте принято, переманивать игроков из клуба в клуб, но за это всегда выплачиваются деньги, вот пусть и сейчас будет так же, предлагают россияне.

2% и вовсе считают, что уехавшие спортсмены должны отдавать России часть премиальных, раз они смогли добиться успехов, благодаря своей Родине.

А вот остальная часть респондентов считает, что никакие компенсации не нужны. К примеру, 21% опрошенных говорят, что спортсмены не виноваты, что спорт попал под санкции, а они отдали этому всю свою жизнь. Что же теперь, бросать все на полпути, губить жизнь и карьеру?

«Правильно эти спортсмены сделали. Они всю жизнь потратили на спорт, а теперь из-за санкций остались без профессии», — рассуждает участник опроса.

7% говорят, что достижения спортсмена, это заслуга не столько государства, сколько самого человека и, конечно, его родителей. При этом финансовые затраты также, как правило, лежат на родственниках, поэтому никакие компенсации не нужны.

Оставшиеся 5% добавили, что спортсмены уже отдали своей стране и тренерам все своими выступлениями и здоровьем, а теперь пусть идут своим профессиональным путем, как им хочется.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,2 тысячи человек.