Сергей Лавров впервые прибыл в Бангладеш с официальным визитом

В столицу Бангладеш Дакку Лавров прилетел во второй половине дня Фото: REUTERS

Список стран, которые по долгу службы уже посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, естественно, велик. Тем не менее, на карте мира до сих пор есть государства, где он не бывал. Очередной пробел Лавров заполнил в этот четверг.

- По пути на G20 мы заедем с первым визитом в истории России, по крайней мере, для министра - это Бангладеш, - пояснил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Саммит на вырост

В столицу Бангладеш Дакку Лавров прилетел во второй половине дня. А утром он работал в Индонезии. Восточноазиатский саммит (ВАС) сильно уступает по своей раскрученности таким встречам в верхах, как «Большая двадцатка» или, к примеру, саммит АТЭС. Тем не менее, проходным мероприятием его тоже назвать нельзя.

Даже по такому параметру, как количество аккредитованных журналистов, ВАС вполне себе серьезное мероприятие. В индонезийской столице Джакарте представителей СМИ было ничуть не меньше, чем двумя неделями ранее в Йоханнесбурге на судьбоносном саммите БРИКС – почти две тысячи.

Серьезные переговоры на фоне водопада

Власти Индонезии сделали если не все, то очень многое, чтобы впечатлить гостей. Внутри конференц-центра, где проходил саммит, раскинулся настоящий райский сад с прекрасными цветами и пальмами. Даже десятиметровый водопад сотворили прямо у входа в зал для переговоров. А еще великолепное лазерное шоу на фоне стоящих рядом небоскребов. Не обошлось и без грандиозного салюта. В общем денег явно Индонезия не пожалела.

С другой стороны, интерес к происходящему в юго-восточной Азии растет словно на дрожжах и без этих спецэффектов. В том числе и потому, что отказываются страны этого региона повторять ошибки Европы, безропотно исполняя ЦУ из Вашингтона.

- Россия выступает за расширение на платформе ВАС широкого всеобъемлющего практического сотрудничества. Именно такой подход – без каких-либо элементов политической конъюнктуры – лежит в основе всех российских предложений, - заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Информация все же просочилась сквозь плотно закрытые двери

Какие именно предложения на саммите ВАС озвучил Лавров, стало известно лишь тем, кто был в зале. Встреча проходила в закрытом для журналистов режиме. И все же кое-какая информация просочилось сквозь плотно закрытые двери. Выяснилось, к примеру, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии заинтересовалась предложениями Москвы по коллективной энергетической безопасности.

Договорились без России?

Между тем, в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного французского источника сообщило, что страны «Большой двадцатки» пришли к единому подходу относительно войны на Украине. Без этого не удалось бы согласовать проект текста итогового документа саммита G20, который должен пройти в Нью-Дели 9-10 сентября. При этом в Bloomberg все же уточнили, что участникам делийской встречи еще предстоит найти компромисс с Россией. Тогда о каком «едином подходе» вообще может идти речь?