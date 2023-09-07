В Мариуполе наследил последователь гауптштурмфюрера СС из «Списка Шиндлера»

Лукьяненко получил пожизненный срок. Фото: Кадр видео

Помните, в американской драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» комендант концентрационного лагеря в Плашове Амон Гет (реальный исторический персонаж) расстреливал со своего балкона из снайперской винтовки евреев?

Так вот, тут выяснилось, что лавры этого нацистского преступника, не давали покоя командиру 1-го отделения 1-го взвода 1-ой роты 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части ВСУ А-1035 Олегу Лукьяненко. Его уже поймали наши военнослужащие и передали следователями, которые выяснили шокирующие факты из службы этого военнослужащего киевского режима.

Выяснилось, что Лукьяненко мало чем отличался от гауптштурмфюрера СС Амона Гета, который любил с бокальчиком вина расстреливать безоружных людей.

Фото: кадр из фильма "Список Шиндлера.

- В марте прошлого года Лукьяненко вместе с другими военнослужащими находился на боевом дежурстве в квартирах жилого многоквартирного дома на улице Азовстальской в Мариуполе. В один из дней в подъезд дома зашел не участвующий в вооруженном конфликте безоружный местный житель. И Лукьяненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что мужчина поддерживает специальную военную операцию и занимает пророссийские позиции, совершил нападение на него, - сообщила подробности уголовного дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия Лукьяненко бил мужчину головой об бетонный пол, а когда тот перестал шевелиться добил его двумя выстрелами из автомата.

В другой день на наблюдательной позиции Лукьяненко заметил двух безоружных. Мужчина и женщина шли за водой. Украинский разведчик убил их из снайперской винтовки. Убил без повода. Он видел их впервые, как и другие военнослужащие.

- В ходе следствия Лукьяненко полностью признал вину в совершении преступлений, подробно описал обстоятельства их совершения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела, - отметила Петренко.

Кстати, коменданта Амона Гета в 1946 году повесили в тюрьме рядом с концлагерем Плашов, где он расправился с 2 тысячами мужчин и женщин. Палач оказался мастером своего дела, и только с третьей попытки повесил убийцу.

А вот Лукьяненко пока будет жить. Он получил пожизненный срок. Как ценный свидетель будет ожидать большого суда над киевским режимом в исправительной колонии особого режима.