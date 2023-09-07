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Политика7 сентября 2023 14:39

В Мариуполе наследил последователь гауптштурмфюрера СС из «Списка Шиндлера»

Пьяный украинский разведчик расстреливал мирных граждан Мариуполя из снайперской винтовки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Лукьяненко получил пожизненный срок.

Лукьяненко получил пожизненный срок.

Фото: Кадр видео

Помните, в американской драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» комендант концентрационного лагеря в Плашове Амон Гет (реальный исторический персонаж) расстреливал со своего балкона из снайперской винтовки евреев?

Так вот, тут выяснилось, что лавры этого нацистского преступника, не давали покоя командиру 1-го отделения 1-го взвода 1-ой роты 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части ВСУ А-1035 Олегу Лукьяненко. Его уже поймали наши военнослужащие и передали следователями, которые выяснили шокирующие факты из службы этого военнослужащего киевского режима.

Выяснилось, что Лукьяненко мало чем отличался от гауптштурмфюрера СС Амона Гета, который любил с бокальчиком вина расстреливать безоружных людей.

Фото: кадр из фильма "Список Шиндлера.

Фото: кадр из фильма "Список Шиндлера.

- В марте прошлого года Лукьяненко вместе с другими военнослужащими находился на боевом дежурстве в квартирах жилого многоквартирного дома на улице Азовстальской в Мариуполе. В один из дней в подъезд дома зашел не участвующий в вооруженном конфликте безоружный местный житель. И Лукьяненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что мужчина поддерживает специальную военную операцию и занимает пророссийские позиции, совершил нападение на него, - сообщила подробности уголовного дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия Лукьяненко бил мужчину головой об бетонный пол, а когда тот перестал шевелиться добил его двумя выстрелами из автомата.

В другой день на наблюдательной позиции Лукьяненко заметил двух безоружных. Мужчина и женщина шли за водой. Украинский разведчик убил их из снайперской винтовки. Убил без повода. Он видел их впервые, как и другие военнослужащие.

- В ходе следствия Лукьяненко полностью признал вину в совершении преступлений, подробно описал обстоятельства их совершения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела, - отметила Петренко.

Кстати, коменданта Амона Гета в 1946 году повесили в тюрьме рядом с концлагерем Плашов, где он расправился с 2 тысячами мужчин и женщин. Палач оказался мастером своего дела, и только с третьей попытки повесил убийцу.

А вот Лукьяненко пока будет жить. Он получил пожизненный срок. Как ценный свидетель будет ожидать большого суда над киевским режимом в исправительной колонии особого режима.

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