В Санкт-Петербурге наградили бойца Росгвардии за предотвращенный теракт

Боевую награду старший прапорщик полиции Александр С. получил за предотвращение серьезного теракта. Фото: Кадр видео

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил сотруднику ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области государственную награду. Боевую награду (указом Президента России был награжден орденом Мужества) старший прапорщик полиции Александр С. получил за предотвращение серьезного теракта.

Напомним, 24 февраля этого года Александр выполняя обязанности по охране правопорядка в центре города, заметил у выхода со станции метро «Гостиный двор» подозрительного гражданина и решил проверить его документы. Но преступник, внезапно достав из коробки охотничье ружье, произвел в сотрудника Росгвардии два выстрела, ранив его в живот.

Несмотря на тяжелое ранение, проявляя мужество и самоотверженность, росгвардеец задержал злоумышленника на месте, после чего был незамедлительно госпитализирован.

При досмотре личных вещей у задержанного нашли два охотничьих ружья с боеприпасами, травматический пистолет с патронами, «коктейли Молотова» и другие опасные предметы. Данный арсенал преступник планировал применить с целью совершения террористического акта в метро. Но благодаря бдительности и мужеству сотрудника Росгвардии тяжкое преступление было предотвращено, спасены жизнь и здоровье граждан.

В торжественной церемонии присутствовали заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв, начальник ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Андрей Тарасов и председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский.