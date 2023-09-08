Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ПРОЙДЕТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ-2023

Голосовать в большинстве регионов можно с утра пятницы, 8 сентября по вечер воскресенья, 10 сентября.

ГДЕ БУДЕТ «УКОРОЧЕННОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ

Один день: Тюменская область (выбирают губернатора), Бурятия и Башкирия (выбирают заксобрание)

Два дня: Омская область (выбирают губернатора)

Три дня: все остальные 19 регионов.

Длительность волеизъявления каждый субъект РФ выбирал сам.

ГДЕ ВЫБЕРУТ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Дополнительные выборы в Государственную Думу РФ пройдут в четырех одномандатных округах.

Новых своих представителей в нижней палате российского парламента должны определить в Липецкой области, Красноярском крае, в Карачаево-Черкесии и в Крыму.

ВЫБОРЫ В МОСКВЕ-2023

Прямые выборы мэра состоятся в Москве - городе федерального значения. На пост главы российской столицы претендуют действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), депутат Московской гордумы Леонид Зюганов (КПРФ), внук лидера российской компартии.

ЧТО В НОВЫХ РЕГИОНАХ

В новых регионах России также пройдет голосование, но не прямое. Избранные депутаты местных парламентов изберут глав Донецкой и Луганской народных республик, а также руководителей Запорожской и Херсонской областей. Таким же порядком определят нового губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ 8-10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в сентябре 2023-го смогут 21,5 миллиона человек - по данным председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Для участия в дистанционном электронном голосовании надо было подать заявление на сайте Госуслуг. Для этого необходима подтвержденная учетная запись.

Подача заявления будет доступна, если ваши данные сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ЦИК России

Заявление для участия в ДЭГ можно было отозвать, если вы передумаете. При подаче учитывается московское время.

Вы должны были получить код подтверждения - он придёт на номер телефона, который указан в вашем личном кабинете. Если код не пришёл, надо обратиться в службу поддержки.

ДЭГ проводится на Портале дистанционного электронного голосования.

Для имеющих прописку в Москве ДЭГ пройдёт на официальном сайте мэра.

ГДЕ ВЫБЕРУТ ГЛАВ РЕГИОНОВ:

1. Алтайский край

2. Красноярский край

3. Приморский край

4. Чукотский автономный округ

5. Ямало-Ненецкий автономный округ

6. Москва

7. Московская область.

8. Магаданская область

9. Амурская область

10. Воронежская область

11. Ивановская область

12. Кемеровская область

13. Нижегородская область

14. Новосибирская область

15. Омская область

16. Орловская область

17. Псковская область

18. Самарская область

19. Смоленская область

20. Тюменская область

21. Хакасия

22. Якутия

ГДЕ ВЫБЕРУТ ЗАКСОБРАНИЯ

1. Башкирия

2. Бурятия

3. Калмыкия

4. Хакасия

5. Якутия

6. Архангельская область

7. Владимирская область

8. Ивановская область

9. Иркутская область

10. Кемеровская область

11. Ростовская область

12. Смоленская область

13. Ульяновская область

14. Ярославская область

15. Забайкальский край

16. Ненецкий автономный округ

17. Донецкая народная республика

18. Луганская народная республика

19. Запорожская область

20. Херсонская область.