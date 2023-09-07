Налоговики ликвидируют бизнес уехавшего из России комика Руслана Белого*

Артист Руслан Белый* Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«КП» уже писала о том, как Руслан Белый* постепенно проявлял истинное мнение по поводу политики родного государства. Сначала отшучивался и молчал, потом ушел с телеканала ТНТ, затем улетел из страны, после открыто осудил СВО и начал строить концертные программы за рубежом на потешной русофобии и глумлении над теми, кто ежедневно выступают перед русскими солдатами на передовой — Юлией Чичериной, к примеру.

Фото: кадр видео

Стоило ожидать, что после «тарасоперехода» (наглядное переобувание из русского в квазиукраинца) комик не рассчитывает возвращаться в родную страну, где у него хоть и не осталось жены и детей, зато по-прежнему живут родители, брат и многие другие родственники. Бывший офицер российской армии, лейтенант ВВС Руслан Белый*, получивший теперь «награду» в виде статуса иноагента, начал избавляться от активов.

Фото: кадр видео

Первой в ход пошла недвижимость. По данным «КП», юморист продал квартиру в ЗАО столицы (зарегистрирована на Береговом проезде — где находится в том числе и ЖК «Береговой», двухкомнатные квартиры в котором стоят порядка 40 миллионов рублей). В прошлом году Белый в суде добился компенсации от застройщика в размере 3,6 миллионов рублей за две приобретенные квартиры, которые не были сданы в срок. Если комик приобретал жилье в ЖК «Береговой», то два объекта совокупной площадью 200 квадратных метров могли обойтись ему в сумму около 100 миллионов рублей.

В настоящий момент Белый живет в Испании, куда перебрался из Турции, и уверяет, что если ему придет повестка в электронном виде, то «ни на какую СВО» идти не собирается.

— Я не политический мигрант, — подчеркивает юморист. — Меня никто никуда не выгонял, никаких репрессивных статей ко мне никто не применяли. Это абсолютно мое решение, продиктованное, безусловно, какими-то ограничениями, с которыми я столкнулся.

В это же время ФНС ликвидирует прогоревший бизнес Белого — кроличью ферму на 20 тысяч ушастых душ, в которую артист бездумно вложился и потерял деньги. Предприятие «Экокролпродукт» зарегистрировано в родном для Руслана городе Воронеже. Компания задолжала несколько тысяч рублей, ФССП обязали взыскать долг, но по адресу приставы не нашли никакой фермы. За несколько лет «Экокролпродукт» заработал 7,5 миллионов рублей.

— На примере кроликов я понял, что бездумно деньги не стоит вкладывать во все, что есть, — признавал комик. — В майнинг мне предлагали вложиться еще в те времена, когда биткоин еще купить нельзя было. Но не поверил. А лучше бы я все деньги, которые вложил в кроличью ферму, вложил туда, и сейчас бы у меня были бы миллионы долларов.

Руслан сам признавался, что вкладывался в ценные бумаги, но довольно быстро от них избавлялся. Вышел он и из всех видов бизнеса, открытых в России. В частности, продал долю в одном из самых известных московских клубов StandUp Store Moscow на Петровке, которым вместе с коллегами по ТНТ владел на четверть. Избавился артист и от акций компаний «Арт плюс», которая принадлежала комику на 40%, и «Концерт стор».

Переезд в Испанию Белый* лукаво связывает исключительно с будущим ребенка, который должен вскоре впервые родиться у артиста.

— Мы решили, что, наверное, будет классно, если ребенок начнет свою жизнь в европейской стране, — говорит он.

* признан Минюстом РФ иноагентом