Встали в позу: Врач спортивной медицины рассказала, как снизить артериальное давление без препаратов

Оказалось, что прекрасный способ снизить кровяное давление — это выполнять в среднем три изометрические тренировки в неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для того, чтобы привести в норму повышенное артериальное давление, достаточно выполнять два простых упражнения, которые часто называют «планка» и «стульчик», к такому выводу пришли физиологи из Кентерберийского университета в Великобритании. В недавнем крупном научном обзоре они проанализировали результаты более 15 000 участников. Оказалось, что прекрасный способ снизить кровяное давление — это выполнять в среднем три изометрические тренировки в неделю. Принцип изометрических упражнений основан на удержании сокращенных мышц без изменения угла наклона в суставах.

Для тренировки использовали сессии из четырех двухминутных подходов изометрических упражнений, в частности, «планка» и «стульчик» с перерывом между ними от одной до четырех минут.

Снижение артериального давления было сопоставимо с тем, которое наблюдалось у людей, принимающих стандартные лекарства. Как работают «планка» и «стульчик» на пользу нормального давления, «Комсомолке» рассказала Мария Тихомирова – эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health.

- Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления – говорит Мария Тихомирова. - Изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик» — тоже подойдут. Хотя самым изученным способом профилактики и лечения повышенного артериального давления является аэробный тренинг. Умеренные нагрузки (ходьба, плавание, бег трусцой) продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления. Я рекомендую именно этот вид активности в качестве наиболее безопасного метода физической коррекции артериального давления.

Однако изометрические упражнения, когда мышцы напряжены, но не растягиваются, по последним данным действительно показали свою эффективность в борьбе с повышенным давлением. Их положительное влияние на сердечно-сосудистую систему можно объяснить тем, что при напряжении кровеносные сосуды, питающие мышцы, сначала сужаются, а после релаксации происходит их расширение, что в свою очередь способствует снижению артериального давления. Благодаря такой нагрузке и происходит укрепление кровеносных сосудов.

ВАЖНО!

При выполнении "планки" и "стульчика" нужно освоить правильную технику выполнения. Важно контролировать дыхание – задержка дыхания во время изометрии является ошибкой, которую часто совершают новички. При задержке дыхания во время мышечного напряжения возможен обратный эффект – быстрый подъем артериального давления.