Запашный: Линдеманн просил, чтобы тигр по-настоящему ранил его во время съемок клипа Zunge

Фото: пресс-служба Большого Московского цирка

8 сентября в сети выйдет новый клип одиозного Тилля Линдеманна, который снимала актриса Анна Цуканова-Котт. При этом котов (или кошек) в этом клипе оказалось гораздо больше. Ведь снимали видео на песню «Zunge» («Язык») на арене Большого Московского цирка — именно там дрессированные тигры братьев Запашных нападали на лидера Rammstein. Да, именно нападали, это было требование артиста! Специально для KP.RU генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный раскрыл важные детали создания клипа.

- Эдгард, как и кто вышел на вас с идеей съемок?

- Первый звонок поступил от Анны Цукановой-Котт, которая впоследствии выступила режиссером клипа. Она позвонила и сказала, что Тилль хочет встретиться. Это было очень неожиданно для меня. С Анной мы были знакомы, она знала наш с братом уровень возможностей и профессионализма, поэтому и организовала эту встречу (Линдеманн хотел снять клип именно с тиграми — Авт.)

Кадр из клипа

- Как прошла встреча? Чего хотел музыкант?

- Мы встретились поздним вечером в ресторане, со мной была помощница Елена Петрикова. С ним была небольшая группа людей, включая Анну. Конечно, я испытал чувство волнения, потому что передо мной сидел не кто-нибудь, а Тилль Линдеманн — солист группы Rammstein, на концертах которой я был дважды. Никогда бы не думал, что буду работать с ним. Даже не фантазировал на эту тему.

- Каким вы его увидели?

- Он был дружелюбен, без намека на пафос. Рассказал про идею клипа и заявил, что все трюки он намерен исполнять лично. Потому что я сразу спросил, нужно ли готовить дублера. Но он сказал: «Нет, нет, я хочу все сделать сам». После он уточнил: «А тигр мог бы на меня напасть?». То есть он хотел, чтобы тигр напал на него, и, возможно, даже повредил [для исключительного правдоподобия].

- Он был трезв?

- Абсолютно. Он отдавал себе отчет, что это тигр. Я переспросил: «Подождите, вы понимаете, что при нападении тигр, скорее всего, нанесет вам увечья?». Даже если они будут минимальными, это будут травмы. «Да, я все понимаю, я не против», — ответил он. «Здорово, конечно, но я против», — ответил я. Потому что не хотел брать на себя такую ответственность и неконтролируемые риски со звездой мирового уровня.

- Что было дальше?

- Мы определили круг трюков. Он продолжал настаивать на том, что должен быть в близком контакте с тиграми. И мы решили, что Тилль будет кормить животных и из руки, и изо рта.

- Что тоже не очень безопасно.

- Естественно. Но в тот момент у нас был тигр Рикки (любимчик Эдгарда скончался в мае текущего года — Авт.), с которым и я, и брат подобные трюки проделывали. И уверенность в нем была. Но я сразу сказал Тиллю, что для проведения таких трюков одного дня недостаточно. После чего он послушно несколько раз приезжал к нам в цирк на репетиции. Общался с тиграми, мы пробовали делать трюк. И после того, как убедились, что животные на него реагируют хорошо, и он себя ведет адекватно — не провоцирует, не безумствует, а четко выполняет указания, — мы дали добро.

Тигр Рикки — любимчик Эдгарда Запашного

- Когда снимали клип?

- Года три назад. Видимо, 2019 год, до начала пандемии. Тилль был на нашем шоу, приходил в цирк. Так что, резюмируя, могу сказать, что клип почти на 100% был снят в Большом Московском цирке. Одну локацию снимали в медицинском кабинете.

- Видимо, там снимали сцену удаления языка лирического героя Тилля. Ведь песня называется «Язык» — в кадре еще и смачно облизываются тигры.

- Ну, трактовать смысл песни можно по-разному. Иносказательно в том числе. Для меня важнее было другое: ознакомившись с текстом, я убедился, что ничего, что могло бы оскорблять нашу страну, мою профессию и русских людей, там нет.

- Какие тигры принимали участие в съемках?

- Рикки, Анита, Эрик, Курт. Несколько тигров снимались в различных эпизодах. Были и групповые сцены, да. Когда увидите клип, знайте, что совмещения (монтажа, склейки) там нет. Везде, где солист находится рядом с тигром, — это реальная съемка.

- Каков был бюджет клипа? И сколько получили за работу вы?

- Данных по общему бюджету у меня нет. А мы выполняли работу бесплатно. Отказались от гонорара, хотя Линдеманн задавал этот вопрос. Я ответил, что мы сделаем все бесплатно, потому что он — артист, вызывающий у нас симпатию. Вот и все.

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