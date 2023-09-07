Избитый хулиганами участник СВО отправил на передовую подаренную "Ниву"

Фото: Личный архив

…- Миша, привет, как вы себя чувствуете?

- Да все отлично.

- Вы уже были у докторов, все нормально?

- Да.

- Чем сейчас занимаетесь? Вам ваш автомобиль, помятый хулиганами, который как вещдок был в полиции, уже вернули?

- Нет, он еще - пока как вещдок, находится в полиции. (Деньги на машину Миша Таскин взял в кредит, на ней же его и отрабатывал. - А.Г.)

Фото: Личный архив

- Вас приглашают в полицию по тому делу, когда вас избили хулиганы и сорвали боевые награды? Как там продвигается расследование?

- Да, я был, но не в полиции, а в прокуратуре. Следствие идет.

- Как оно проходит, что можно сказать?

- Все нормально. Сейчас следователь, такой человек, ну, видно по нему, что он справедливый и порядочный, добивается своих целей.

- А родственники, друзья подследственных, может быть, сами задержанные на вас не выходили с какими-то извинениями, с покаяниями и так далее?

- Родственники и друзья? Нет. Правда, было такое, что позвонил мужчина, представился троюродным братом. Сказал, что - да, они сделали плохо, я согласен, но, может быть, не стоит им сейчас жизнь взять и порушить? Дескать, не хотелось бы.

Я говорю: «И я бы не хотел, но за поступки свои надо отвечать». Ну, что я могу сделать? Я ничего и не сделаю.

- Да, здесь уже не Миша Таскин владеет ситуацией, а следственные органы.

- Конечно. Тут надо адекватно давать отчет, оценку всему происходящему. При чем теперь здесь я?

- Пенсию по инвалидности оформили?

- Да, оформил. Сейчас готовлю документы на протез.

- Это правда, что вам земляки, воинское братство подарили машину «Ниву», а вы ее взяли и отправили на передовую своим друзьям?

- Ну, да.

- А кто конкретно вам ее подарил?

- Ну, я не хотел бы афишировать, и люди попросили, чтобы их не называли.

- Спасибо им огромное. А почему вы приняли такое решение?

- Парням сейчас это все будет нужнее, чем мне. Это «Нива», им - надо.

- Вы именно своим однополчанам отправили ее?

- Да, однополчанам и землякам-забайкальцам.

Фото: Личный Архив

- Они получили уже вашу «Ниву»?

- Да, получили, все хорошо.

- Уже участвовала машина в боях?

- Да. Они довольны. (см. фото.)

В любом случае, для них сейчас такая теплота и такая забота очень важны.

- Как ваша супруга Светлана на это отреагировала? Честно только скажите.

- Да хорошо. В принципе, что она? Она тоже понимает все это.

- На передовой же и ваш старший брат, как я понял, и ваши ребята. Что они говорят, как у них настроение, как - боевой дух?

- Они и так, в принципе, боевые. А когда - такое внимание, забота - все это у них зашкаливает.

- Что они говорят об обстановке на переднем рубеже?

- Ну, что они говорят? Плохого никогда не скажешь, чтобы мы здесь меньше переживали. В основном, они говорят так, что все хорошо, вы не переживайте, Победа будет за нами.

- Ну, а мы продолжаем публиковать ваш счёт. Будем надеяться, что Мише Таскину будут и дальше помогать. Вы не возражаете?

- Если у людей есть возможность и желание, конечно, всем за это спасибо. В принципе - и так уже помогли, как бы то ни было.

- Спасибо. Дело даже не в деньгах, а просто в том, что люди же вам пишут и слова поддержки, а не только цифры в этих переводах.

- Конечно.

- Спасибо вам, Михаил. Держитесь. Мы с вами.

- Всего доброго. Спасибо.

Как помочь Михаилу и его семье смотрите в этом материале "Комсомольской правды".