«Единая Россия» открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

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Специалисты «Единой России» ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях, обрабатывать поступающие жалобы, отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

ЗАМЕЩАЕТСЯ 32 ТЫСЯЧИ МАНДАТОВ

«Для нас чрезвычайно важно получить легитимный результат, который будет признан в обществе. Наша цифровая экосистема позволяет каждому наблюдателю в каждой участковой избирательной комиссии сообщать информацию напрямую в ситуационные центры. Поэтому мы будем оперативно получать данные об открытии и закрытии участков, отрабатывать жалобы, мониторить информационное поле, чтобы понимать, что происходит в стране», - сообщил политик.

Сергей Перминов напомнил, что в большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней. В Тюменской области, Республиках Ингушетия, Бурятия, Башкортостан - однодневное голосование. В Омской области и в Хабаровске оно будет проходить два дня.

«Помимо этого, с 30 августа в ряде регионов проходило досрочное голосование. Мы также наблюдали за тем, чтобы эти процедуры были максимально открытыми и легитимными», - сказал замсекретаря Генсовета партии.

Он отметил, что в этом году на выборах замещается 32 тысячи мандатов. Партия закрыла 100% всех выдвижений.

«В Карачаево-Черкесии, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области, где проходят довыборы в Госдуму, данные указывают на сильные электоральные позиции наших кандидатов. Наша задача - сохранить позиции, сделать процедуру выборов максимально открытой. На прямых выборах высших должностных лиц наша задача - сделать так, чтобы победа наших кандидатов была признана всеми», - сказал Сергей Перминов.

Он также отметил, что на выборах заксобраний партия ставит своей целью сформировать фракции политического большинства.

«Это политическая задача номер один, которая будет определять развитие регионов, где проходят выборы, в следующие пять лет», - сказал замсекретаря Генсовета партии.

ФОРМИРОВАНИЕ «КОНТУРА ВЛАСТИ»

Также, по словам политика, на предстоящих выборах формируется весь контур власти в новых регионах.

«Для нас принципиально сделать так, чтобы эти выборы состоялись. Прошли безопасно, в установленные сроки и с соблюдением всех правовых норм», - сказал Сергей Перминов.

В заключение он отметил, что политическая ответственность и задача «Единой России» – победить.

«И эта победа должна носить легитимный характер», - заключил Сергей Перминов.

Напомним, 10 августа «Единая Россия» подписала соглашение «За честные выборы» с 15 политическими партиями и Общественной палатой РФ.

На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах состоятся выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области – по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу №16, в Красноярском крае – по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.